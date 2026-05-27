एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 27 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
TRADE ALERT: डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगाने की बड़ी कीमत चुका रहा भारत! रिपोर्ट में आए चौंकाने वाले खुलासे
नई रिपोर्ट के अनुसार, सस्ते विदेशी आयात पर सख्ती नहीं होने से घरेलू उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि शुल्क लागू करने से विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है. Read More
Train News: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है X का बड़ा निशान? इसका सही मतलब नहीं जानते होंगे आप
X Sign: आप में से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बने 'X' निशान का असल में मतलब क्या होता है. नहीं दिखाई देने पर क्या किसी तरह की कोई अनहोनी को माना जाता है. Read More
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
कर्नाटक में बनने वाली नई सरकार में कई उपमुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है. सिद्धारमैया के कई करीबी सहयोगियों को उपमुख्यमंत्री पद और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. Read More
ईरान के सुप्रीम लीडर की इस्लामी देशों से दोस्ती की अपील, शांति वार्ता के बीच अमेरिका को दी सीधी चेतावनी
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अपने ताजा बयान में इस्लामिक देशों को एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी इस्लामी देशों को भलाई के कामों में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
Rajat Patidar Statement: RCB की जीत पर ये क्या बोल गए कप्तान रजत पाटीदार, कहा- 'उसके बाद मेरा दिमाग पूरी तरह...'
पाटीदार ने मैच के बाद कहा, “यह हमारे लिए शानदार मुकाबला रहा. बल्लेबाजों ने जिस तरह दबदबे के साथ बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही आक्रामक इरादा दिखाया, वह टीम के लिए काफी अच्छा रहा.” Read More
Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह ने 200 से ज्यादा पोस्ट अचानक क्यों किए डिलीट, विराट कोहली के साथ बनाई रील भी हटा दी
Arshdeep Singh IPL 2026: पंजाब किंग्स के लेफ्ट-आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 200 से ज्यादा पोस्ट हटा दिए. विराट कोहली के साथ बनाई हुई 2025 चैंपियंस ट्रॉफी रील भी हटाई. Read More
Padmini Ekadashi Vrat Katha: पद्मिनी एकादशी व्रत से जन्मीं थीं रावण को हराने वाली संतान, पूजा में पढ़ें ये कथा
Padmini Ekadashi Vrat Katha: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 को है. इस व्रत के प्रताप से ऐसे योद्धा न जन्म लिया था जिसने रावण को मात दी थी. पद्मिनी एकादशी की पूजा में ये व्रत कथा पढ़ें. Read More
Inflation Alert: महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
Inflation Alert: ईंधन की कीमतों के बढ़ने का असर देशभर में महंगाई के रूप में भी बढ़ेगा. ऐसा कई इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं. आइये जानते हैं कैसे. Read More
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Source: IOCL