एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है? जानें RBI का नियम क्या आप जानते हैं कि एक आदमी टोटल कितने क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं? क्या इसे लेकर आरबीआई के कोई नियम हैं? आइये जानते हैं. Read More

जेनरल वार्ड में रखकर लगाया ICCU का चार्ज, अब देने होंगे 2 लाख जेनरल वार्ड में एडमिट मरीज से ICCU का चार्ज लेने पर पश्चिम बंगाल कंज्यूमर कोर्ट ने अस्पताल को 2 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया. साथ ही 50 हजार रुपये मुआवजा और 25 हजार रुपये केस खर्च भी देना होगा Read More

‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है. इसमें अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इस बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की है. Read More

नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने नेपाल को पूरी तरह हिला कर रख दिया है. बाढ़ की चपेट में आने से 157 लोगों की मौत हो चुकी है. इनके अलावा 403 लोग लापता बताए जा रहे हैं. इसमें विदेशी टूरिस्ट शामिल हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने लगाए हैं 945 शतक, जानें भारत के नाम कितनी सेंचुरी? टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में इंग्लैंड सबसे आगे है, लेकिन भारत भी टॉप-3 में शामिल है. आखिर टीम इंडिया के नाम कितनी सेंचुरी हैं और कौन से देश आगे हैं? Read More

सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंकाई दिग्गज के लिए मजे, वीडियो हुआ वायरल श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या को देखकर सूर्यकुमार यादव ने ऐसा सवाल पूछ दिया कि दोनों की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया. सूर्या ने जयसूर्या के जमकर मजे लिए. Read More

मेष से मीन तक 27 अगस्त का राशिफल, 6 राशियों को सफलता के योग, पर रखनी होगी ये सावधानी Rashifal 27 August 2026: सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है. मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल. Read More