एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Employment Scheme: पहली नौकरी पर सरकार किसे देगी 15000 रुपए? जानिए क्या है PM विकसित भारत रोजगार योजना Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana: भारत सरकार जनता के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है, ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजाना, आइये जानते हैं इस योजना के बारे में. Read More

Free Water: होटल-रेस्टोरेंट की मनमानी खत्म, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का साफ पानी, सरकार का बड़ा फैसला Free Water: होटल और रेस्टोरेंट में लगातार खाने- पीने जाने वाले लोगों के लिए अब खुशखबरी है. इस राज्य की सरकार ने अब फैसला किया है कि होटल में पानी की बॉटल मुफ्त में दी जाएं. Read More

नागरिकता का प्रमाण, पहचान और मीडिया से सोशल मीडिया तक बहस…, पासपोर्ट क्यों नहीं मजबूत दस्तावेज? Indian Passport: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन केवल पासपोर्ट होना नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता. Read More

अलर्ट: भारत के 'चिकन नेक' तक पहुंचा चीन! नई दिल्ली से बौखलाए ढाका के साथ ड्रैगन ने की बड़ी डील Tarique Rahman China Visit: बांग्लादेश और चीन के बीच तीस्ता नदी परियोजना पर सहयोग करने को लेकर सहमत बनी है. चीन ने कहा कि बांग्लादेश को जल प्रबंधन के क्षेत्र में चीन के अनुभव से फायदा हो सकता है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

IND VS IRE Vaibhav Sooryavanshi: आज वैभव सूर्यवंशी करेंगे इंटरनेशनल डेब्यू ? बेटे को सपोर्ट करने आयरलैंड पहुंचे माता-पिता भारत-आयरलैंड के बीच 26 जून यानी आज से होने वाला पहला टी20 मुकाबला बेलफास्ट के मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में सबकी नज़रे युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. Read More

FIFA World Cup 2026: FIFA ने नेपाल टीम पर लगाया गया बैन, नियमों के उल्लंघन की वजह से लिया गया बड़ा फैसला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (फीफा) ने तीसरे पक्ष के दखल से जुड़े फीफा नियमों के उल्लंघन के कारण, ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन (एएनएफए) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. Read More

10th Muharram History: क्यों मुहर्रम का 10वां दिन 'आशूरा' इतिहास का सबसे गमगीन दिन है? जानिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की पूरी दास्तां 10th Muharram History: 10वें मुहर्रम 'आशूरा' पर जानें शिया-सुन्नी परंपराएं. क्यों इमाम हुसैन की याद में रखा जाता है रोजा, मजलिस और बांटे जाते हैं पानी-शरबत? जानिए कर्बला की पूरी कहानी. Read More