एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

आपके PF पर है कंपनियों की नजर! क्या EPFO डेटा देख सकती हैं, सरकारी नियम जानिए PF, EPFO, UAN और ITR डेटा की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है. जानिए क्या प्राइवेट कंपनियां आपका PF डेटा देख सकती हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं. Read More

बिल्डिंग में क्यों नहीं होती है 13वीं मंजिल? वजह कर देगी हैरान क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बिल्डिंग में 13वीं मंजिल का नंबर नहीं होता है? फ्लैट खरीदते समय फ्लोर नंबर को चेक करना बहुत जरूरी होता है. जानिए MahaRERA के नियम और होमबायर्स के लिए जरूरी बातें. Read More

'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है. इस देश में देश के नागरिकों को ही रहने का अधिकार है. घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थतंत्र और जनसांख्यिकी परिवर्तन तीनों के लिए खतरा हैं. Read More

ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना लगाए गए ये एकतरफा प्रतिबंध और आर्थिक लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. चीन के मुताबिक इस विवाद को सुलझाने का अब एकमात्र तरीका बातचीत है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम Dhruv Jurel Tattoo: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक पूरा करते ही ध्रुव जुरेल ने पहले सलाम किया और फिर बांह के खास टैटू की ओर इशारा किया. क्या है उनके इस टैटू का मतलब? Read More

अर्जेंटीना से 'शर्मनाक' हार, टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर; 51 साल का सूखा बरकरार Hockey World Cup 2026: अर्जेंटीना के खिलाफ हार के बाद भारतीय हॉकी टीम 2026 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. यह भारत के लिए 'करो या मरो' का मैच था. Read More

ईद मिलादुन्नबी कब है ? ये दिन क्यों खास है, जानें महत्व और इतिहास Eid Milad-un-Nabi 2026: इस्लाम धर्म के मार्गदर्शक माने जाने वाले पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन 26 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन का इतिहास, महत्व क्या है. Read More