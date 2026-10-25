एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर 31 अक्टूबर से शुरू, जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज दिल्ली से वाराणसी या प्रयागराज जाने वालों के लिए 31 अक्टूबर से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, तारीख, समय और ठहराव की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 24 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली को पहले ही ऐतिहासिक करार दे दिया है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 1 नवंबर को कांग्रेस की रैली तो होकर ही रहेगी. Read More

‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा भारत ने जॉर्डन में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ाई के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

कीरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के 9वें कोच बने, जानें अब तक किसने-किसने संभाली जिम्मेदारी कीरोन पोलार्ड को आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस का हेड कोच बनाया गया है. जानें 2008 से अब तक टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी 9 कोचों के बारे में. Read More

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर खीर खुले आसमान में रखें या जाली से ढककर? जानें क्या कहता है नियम शरद पूर्णिमा पर रातभर चांदनी में खीर रखने की परंपरा है. कीड़े-मकोड़ों व धूल से बचाव के लिए इसे खुले की जगह जालीदार मलमल के कपड़े से ढकें. अगली सुबह स्नान-पूजा के बाद यह दिव्य प्रसाद ग्रहण करें. Read More