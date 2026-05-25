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हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 25 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो | Updated at : 25 May 2026 06:30 AM (IST)
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  2. Delhi Traffic Rules: दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, बार-बार गलती करने पर सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हो जाएं सावधान!

    Driving License: आप भी दिल्ली की सड़कों पर तेजी से ओवरस्पीडिंग या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. अब उल्लंघन करने वालों को बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है. Read More

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Published at : 25 May 2026 06:30 AM (IST)
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