एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 24 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, बार-बार गलती करने पर सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हो जाएं सावधान! Driving License: आप भी दिल्ली की सड़कों पर तेजी से ओवरस्पीडिंग या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. अब उल्लंघन करने वालों को बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है. Read More

Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला Devendra Fadnavis: राहुल गांधी के NDA सरकार गिरने वाले कथित बयान पर महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा. उन्होंने बोला कि यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है. Read More

'सब फाइनल है...', होर्मुज और ईरान को लेकर नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, जानें ट्रंप से फोन पर क्या हुई बात? Iran US War: ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है, वहीं ट्रंप समझौता हो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इधर रविवार को खबर आई, जिससे जुड़ी जानकारी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साझा की है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More

“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More

Maa Kali Kavach: क्या केवल मंत्र नहीं, मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है मां काली कवच? जानें पूजा विधि, कवच और साधना का गहरा अर्थ Maa Kali Kavach: मां काली कवच को क्यों माना जाता है शक्ति और निडरता का प्रतीक? जानें पूजा विधि, मंत्र, कवच पाठ और इसके आध्यात्मिक लाभ. Read More