एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 25 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Flight Tickets: 50 लाख का फ्री बीमा और 100 रुपए फीस, इस जगह से बुक करें फ्लाइट टिकट, मिलेंगे शानदार ऑफर
Flight Tickets: यदि आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो अच्छे ऑफर्स के लिए अब आपके लिए IRCTC ने इंतजाम कर दिया है. IRCTC के जरिए आइये बताते हैं कैसे टिकट बुक कर सकते हैं. Read More
Free AC: आधार कार्ड पर पाएं एक मुफ्त AC, पीएम मोदी ने की स्कीम की घोषणा? जानें PIB ने क्या बताया है
Free AC Scheme: सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फ्री में एसी बांटने की स्कीम के बारे में बता रहे हैं. जानते हैं इस वायरल वीडियो की सच्चाई. Read More
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
भरत तिवारी के बारे में लोगों की राय भी दो हिस्सों में बंटी हुई है. कुछ लोग उसे अपराधी मानते हैं, तो महापंचायत में जुटी भीड़ उसे गरीबों का मसीहा और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला क्रांतिकारी बता रही है. Read More
'गाजा में अभी भी बच्चों का नरसंहार कर रहा इजरायल', यूएन का बड़ा दावा, नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी
Israel Gaza War: यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल पिछले आठ महीनों से हवाई हमले जारी रखे हुए है, जिनमें 250 से अधिक बच्चों सहित 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
FIFA World Cup 2026: न्यूर ने 2024 के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था. लेकिन जर्मनी के गोलकीपिंग क्राइसिस की वजह से कोच जूलियन नागेल्समैन ने उन्हें वापस बुलाया. Read More
भारत को मिलेगी 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी या नहीं? इस दिन सुनाया जाएगा अंतिम फैसला
Olympics 2026 Hosting Rights: भारत ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी के लिए इच्छा जता चुका है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला साल 2029 से पहले नहीं आ पाएगा. Read More
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा में पढ़ें, विष्णु जी होंगे प्रसन्न
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है. इस दिन पूजा में कथा का पाठ जरुर करें, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है. यहां पढ़ें निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा. Read More
Kunal Shah Net Worth: कैसे होती है WhatsApp की कमाई? इसके नए हेड कुणाल शाह के पास कितनी है दौलत? जीरो गिनते रह जाएंगे आप
Kunal Shah Net Worth: कुणाल शाह को व्हॉट्सएप का नया बॉस बनाया गया है. जिसेक बाद से ही उनकी नेट वर्थ और प्रॉपर्टी के बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं. आइये जानते हैं कितनी है कुणाल की नेट वर्थ. Read More