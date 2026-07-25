एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Footwear Tips: सिर्फ महंगी सैंडल खरीदना काफी नहीं, ये बातें नजरअंदाज कीं तो पैरों के साथ जेब को भी होगा नुकसान Footwear Tips: आप भी महंगे ब्रांड और बेहतर डिजाइन देखकर फुटवियर खरीदते हैं तो जान लें, फुटवियर खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी तरह की पैरों से जुड़ी समस्या न हो. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 24 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

‘धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें...’, सोनम वांगचुक ने Video जारी कर बताया क्यों तोड़ा 26वें दिन अनशन Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक ने उन ट्रोलर्स को जवाब दिया जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार के साथ डील हो गई है. उन्होंने पूछा कि 26 दिन के अनशन के बाद अब क्या साबित करना होगा. Read More

पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, सेना के 12 जवान सहित कम से कम 15 लोगों की मौत Pakistan Bomb Blast: हमलावरों ने गाड़ी को सुरक्षा घेरा की दीवार से टकरा दिया. इस धमाके से चेक पोस्ट को गंभीर नुकसान पहुंचा है. किसी भी ग्रुप ने तत्काल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

जोस बटलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड बटलर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक और 102 अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने 16 रन बनाने के साथ ही क्रिस गेल को पीछे छोड़ा. Read More

Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाए वो खेल जिनमे रहता है भारत का दबदबा, विरोध दर्ज कराएगा भारत? Commonwealth Games 2026 India: बर्मिंघम 2022 में, भारत 61 मेडल्स के साथ मेडल टेली में चौथे स्थान पर रहा था. इनमें से लगभग आधे (30 मेडल्स) उन खेलों से आए थे जो ग्लासगो 2026 में शामिल नहीं हैं. Read More

क्यों अगले 4 महीने पाताल लोक में 'चौकीदार' बनेंगे भगवान विष्णु? दिलचस्प है राजा बलि के वचन की यह अनसुनी कहानी Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है. देवशयनी एकादशी के बाद विष्णु जी पाताल लोक में राजा बलि के यहां द्वारपाल के रूप में निवास करते हैं क्या है इसकी कथा देखें. Read More