एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 24 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
OIC की आड़ में पाक ने UN में फिर अलापा कश्मीर का राग, भारत की दो टूक
UNGA के 81वें सेशन में पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उछाला है, जिसे भारत ने फिर से खारिज कर दिया है. इसे तथ्यहीन और बेबुनियाद करार दिया है. पाकिस्तान ने इस बार ओआईसी की आड़ ली है. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 23 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
संगठन के भीतर चल रही खेमेबाजी और नेताओं के बीच मतभेद को लेकर फीडबैक दिया गया है. रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली का भी जिक्र है. देखना होगा कि अब हाईकमान क्या कदम उठाता है. Read More
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर पलटवार करते हुए UNGA के 81वें सेशन को संबोधित किया. उन्होंने कहा है कि हमें आतंकवादी कहा, हम खुद इसके शिकार हैं. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट, अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 7 बार शून्य पर आउट हुए. जापान के खिलाफ गोल्डन डक के बाद उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I डक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. Read More
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
महिला क्रिकेट टीम ने 2026 एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता. इसके बाद पुरुष बैडमिंटन टीम से दूसरे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार के साथ टीम को ब्रॉन्ज मिला. Read More
मीन राशिफल 24 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनचाहे खर्च, ग्रहण दोष से प्रोडक्शन में गिरावट; न्यू टेक्नोलॉजी से संभलेगा कारोबार
मीन राशिफल 24 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनचाहे खर्चे, न्यू टेक्नोलॉजी से संभलेगा बिजनेस! वर्कलोड बढ़ने से ओवरथिंकिंग से बचें. लकी नंबर 4, लकी रंग स्काई ब्लू. Read More
LPG सिलेंडर की किल्लत अब नहीं होगी, सरकार ने बढ़ाया गैस का उत्पादन
त्यौहारी सीजन आते ही LPG की मांग भी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने भी घरेलू गैस का उत्पादन बढ़ा दिया है. जिससे अब आम जनता को फेस्टिव सीजन में गैस की किल्लत नहीं होती. Read More