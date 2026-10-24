एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे प्रदूषित शहर बन गया. वहीं, दिल्ली के हालात भी बेहद ही खराब से हैं. दिल्ली का जहां 244 एयर क्वालिटी इंकेक्स रहा, तो लाहौर 410 AQI रहा. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 23 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा? अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव की स्थिति को लेकर आईटीबीपी के महानिदेशक के बयान पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. Read More

जॉर्डन में चर्च के अंदर अंधाधुंध फायरिंग, सात लोगों की मौत जॉर्डन के कराक क्षेत्र में एक चर्च के अंदर अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम सात लोगों की मौत की खबर सामने आई है. चश्मदीद ने बताया कि एक हमलावर के हाथ में एके-47 राइफल थी. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

शाहरुख के पड़ोसी बने सूर्यकुमार यादव! खरीदा आलीशान घर; गौरी खान ने किया है डिजाइन सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी ने दुबई के शाहरुखज बाय डेन्यूब में अपना पहला घर खरीदा है. जानिए इस लग्जरी प्रोजेक्ट की खासियत और गौरी खान के डिजाइन किए पेंटहाउस के बारे में. Read More

गेल से तलाक लेकर अलग हुई स्टार टेनिस खिलाड़ी, शेयर किया अपना पूरा दर्द एलिना स्वितोलिना और गेल मोनफिल्स ने पांच साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया है. एलिना ने यूक्रेन युद्ध के मानसिक तनाव और खुद को दोबारा खोजने की जरूरत को अपने फैसले से जोड़ा. Read More

Aaj Ka Panchang 24 October 2026: दोपहर 1:36 बजे से चतुर्दशी, रात 8:32 बजे शुरू होगा गंडमूल, जानें आज का पंचांग Aaj Ka Panchang 24 October 2026: रवि योग दोपहर 12:56 तक, फिर रात 8:32 बजे से है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, पंचक और गंडमूल का समय. Read More