एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 23 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

RO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट? Water Purifier Guide: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले पानी की जांच जरूरी है, क्योंकि RO, UV और UF तकनीक का चुनाव पानी की गुणवत्ता के अनुसार करना चाहिए दूषित पानी से बीमारियां हो सकती हैं. Read More

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील CJP Protest Jantar Mantar: पुलिस ने कहा कि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें, केवल आधिकारिक सोर्स से जानकारी लें. किसी भी संदिग्ध या भड़काऊ पोस्ट को बिना सत्यापन शेयर न करें. Read More

CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा Pakistan on CJP Protest: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है. सीजेपी ने कल देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को झटका, मेडल के दावेदार खिलाड़ी को किया गया बाहर India at Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को बड़ा झटका लगा है. पहले ही दिन पदक का बड़ा दावेदार एथलीट डोपिंग के चलते खेलों से बाहर हो गया है. Read More

छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, BJP नेता बबीता फोगाट ने भी सरकार पर तोड़ी चुप्पी Bajrang Punia and Babita Phogat: पहलवान बजरंग पूनिया और बबीता फोगाट ने छात्र आंदोलन पर अपनी बात रखी. तो आइए जानते हैं कि दोनों ने इस मामले पर क्या कहा. Read More

Devshayani Ekadashi 2026: एकादशी तिथि कल सुबह 9.13 से लग जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, पंचांग से जानें Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9.13 पर शुरू हो जाएगी.व्रत 25 जुलाई को है लेकिन एकादशी तिथि शुरू होने के बाद ये कार्य भूलकर भी न करें. Read More