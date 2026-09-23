एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 23 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 22 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
कोर्ट ने विधवा को दिलाया 1 करोड़ का क्लेम, पति की सड़क हादसे में हुई थी मौत
आंध्र प्रदेश में बीमा कंपनी ने आय छिपाने का आरोप लगाकर महिला का 1 करोड़ रुपये का दावा खारिज किया. आयोग ने सबूतों को अपर्याप्त माना और कंपनी को रकम देने का आदेश दिया. साथ ही 35 हजार रुपये देने होंगे. Read More
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
इस चिंतन शिविर में सचिवों के समूहों, मंत्रालयों और विभागों, कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग की तरफ से किए जा रहे कामों को एक साथ लाया जा रहा है और उनकी समीक्षा की जाएगी. Read More
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA के 81वें सेशन को संबोधित करते हुए कई बातें कहीं. इस दौरान उन्होंने ईरान से लेकर डेनमार्क के ग्रीनलैंड का जिक्र किया. पढ़ें भाषण की 10 बड़ीें बातें. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
जापान के खिलाफ पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा ने 2026 में अपना 5वां T20I गोल्डन डक दर्ज किया. इसके साथ ही उन्होंने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. Read More
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर इतिहास रच दिया. वो महिला क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बनीं. Read More
Vamana Jayanti 2026: 23 सितंबर को वामन जयंती, दिल्ली-NCR में जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और दही-चावल का नियम
Vamana Jayanti 2026: वामन जयंती 23 सितंबर को मनाई जाएगी. जानें दिल्ली-NCR में पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, दही-चावल के भोग, दान और व्रत पारण का सही नियम. Read More
UPI चार्ज से होगी 7500 करोड़ की कमाई, गूगल पे, फोनपे और Paytm की चांदी
मार्च 2028 तक UPI पर लगने वाली MDR फीस से पेमेंट ऐप्स को हर साल 1.1 अरब डॉलर का मुनाफा हो सकता है. इसमें फोनपे और गूगल पे को करीब 7500 करोड़ रुपये मिलने की बात कही जा रही है. Read More