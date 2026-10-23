एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 22 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल दिल्ली से पटना जाने वालों के लिए एक खास खबर है. रेलवे ने दिल्ली से पटना के लिए दूसरी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है. जानिए ट्रेन कब चलाई जाएगी और टिकट बुक कैसे करें. Read More

रेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें' बीकानेर हाउस की तरफ से कहा गया कि रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ के तहत प्रदर्शित कुछ तस्वीरें प्रबंधन सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं इसलिए उन्हें हटाने का आग्रह किया गया. Read More

'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रंप सरकार के H-1B वीजा नियम भारत को निशाना बनाने के लिए नहीं हैं. जानें भारतीय पेशेवरों और आईटी कंपनियों पर इन बदलावों का क्या असर पड़ सकता है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की फुल लिस्ट, जानें टोटल कितने भारतीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे. उन्होंने साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बिना आउट हुए 200 रन बनाए थे. Read More

अहमदाबाद में होगी कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप, 13 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा Commonwealth Kabaddi Championship: पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद करेगा. ये 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें 13 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. Read More

Aaj Ka Panchang 23 October 2026: एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष पूजा और राहुकाल का समय Aaj Ka Panchang 23 October 2026: आज का पंचांग विशेष है, एकादशी पारण सुबह 6:27-8:42 और प्रदोष पूजा शाम 5:44-8:16 बजे. जानें दोनों व्रत के नियम, राहुकाल और चंद्र राशि. Read More