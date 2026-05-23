एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

अमेरिका: तुलसी गबार्ड का इस्तीफा, खुफिया विभाग के डायरेक्टर का पद छोड़ा Tulsi Gabbard Resign: गबार्ड ने अपने इस्तीफे में लिखा कि उनके पति की हड्डी से जुड़े कैंसर से एक बेहद ही दुर्लभ रूप से जंग चल रही है. उनका साथ देने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे रही है. Read More

PM मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को मिली सिक्योरिटी, सुरक्षा में CRPF जवान तैनात, पाकिस्तान-बांग्लादेश से मिल रही धमकी West Bengal: झालमुड़ी विक्रेता को लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उसे सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई है. सीआरपीएफ के जवान उसकी दुकान के बाहर पहरा देते नजर आ रहे हैं. Read More

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के अनुसार उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है. उन्होंने दावा किया कि CJP का बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया गया. Read More

Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान US Iran War: पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते का अंतिम ड्राफ्ट कुछ ही घंटों में घोषित किए जाने की उम्मीद है. दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More

“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी की डेट क्यों सर्च कर रहे लोग, क्या खास है उस दिन Nirjala Ekadashi 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 26 जून 2026 को है. ये साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है. निर्जला एकादशी का महत्व पुराणों में भी छिपा है. Read More