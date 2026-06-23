एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Retirement Plan: क्या आपका रिटायरमेंट प्लान फुलप्रूफ है? जानिए क्यों हर किसी के पास होना चाहिए एक 'प्लान B' Retirement Plan: ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग बेहतर से बेहतर करते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूरी चीजें भूल जाते हैं, जिस वजह से उनका रिटायरमेंट प्लान गड़बड़ा जाता है. Read More

फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें Flat Delay Compensation: सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि फ्लैट मिलने में देरी पर कब्जा लेने के बाद भी खरीदार बिल्डर से मुआवजे की मांग कर सकता है. Read More

क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता! Karnataka MLC Elections: प्रल्हाद जोशी ने कहा कि पार्टी में जो हुआ है, उसकी जांच के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है. धर्मस्थल लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, इसे पार्टी के झमेले से दूर रखें. Read More

US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक India US Defence Deal: अमेरिका ने भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777 हल्की तोपों के रखरखाव के लिए 4,141 करोड़ के पैकेज को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब विंबलडन की पूर्व चैंपियन Marketa Vondrousova को एंटी-डोपिंग टेस्ट से मना करने के कारण 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अधिकारी के कहने पर भी अपना सैंपल नहीं दिया था. Read More

6,6,6,6,6,W… रॉवमैन पॉवेल 6 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके, शनाका के ओवर में मचाया तूफान मेजर लीग क्रिकेट में रॉवमैन पॉवेल ने दसुन शनाका के एक ओवर की पहली पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्के जड़ दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर आउट होकर एक ओवर में छह छक्के लगाने का दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. Read More

Jagannath Rath Yatra 2026: स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन तक क्यों बीमार पड़ जाते हैं भगवान जगन्नाथ? जानें अनसर काल की रहस्यमयी कथा Jagannath Rath Yatra 2026: स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? जानें अनसर काल, माधव दास की कथा और रथ यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं. Read More