एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Aadhar Card: आधार के नए एप पर मिल रहीं ये 6 बड़ी सुविधाएं, 4 करोड़ लोगों ने किया डाउनलोड Aadhar Card: आधार कार्ड की नई एप हाल ही में लॉन्च हुई है. इसके लॉन्च होते ही करोड़ों लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है. आइये बताते हैं इसके जरूरी फीचर्स के बारे में. Read More

Train News: ट्रेन का टिकट है फिर भी लगेगा जुर्माना, सफर के दौरान ये गलती करने से बचें, अभी जान लें ये जरूरी बात Indian Railways Rule: ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर ट्रेन में आप तय सीमा से ज्यादा सामान ले गए तो आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. जानिए पूरी बात. Read More

छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा- लोकतंत्र में दमन… Anna Hazare on CJP Protest: अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. Read More

'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ईरान में पुलों और पावर प्लांट पर बमबारी करने की धमकी दी है. यह धमकी उन्होंने दूसरी बार दी है. इसमें पावर प्लांट या पुल को निशाना बनाने को कहा है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

Commonwealth Games 2026 India Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के अभियान की शुरुआत 23 जुलाई से होगी. तो आइए जानते हैं कि भारत का पूरा शेड्यूल कैसा है. Read More

Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज गुरुवार के 3 शुभ संयोग, पूजा का शुुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि और गुरुवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More