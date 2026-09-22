एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 21 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

गौरव गोगोई के आरोपों पर असम CM हिमंता का पलटवार, बोले- कांग्रेस की वास्तविकता... असम के नागांव उपचुनाव के पहले अब राजनीतिक तकरार देखने को मिल रही है. एक तरफ गौरव गोगोई ने बीजेपी हिमंता सरकार पर आरोप मढ़े हैं तो वहीं असम के मुख्यमंत्री ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है. Read More

व्हाइट हाउस ने CNN को किया बैन, बड़े टीवी नेटवर्क्स ने रोक दिया प्रेसिडेंट ट्रंप का कवरेज तीनों संस्थानों ने संयुक्त बयान में कहा कि हमने सरकार को सूचित किया है कि हम अपने प्रथम संशोधन के तहत मिले अधिकारों की रक्षा और इस सिद्धांत को बरकरार रखने के लिए मुकदमा दाखिल कर रहे हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

एक 'हिट', दूसरा 'फ्लॉप'; सहवाग और द्रविड़ के बेटों का टीम इंडिया के लिए प्रदर्शन आर्यवीर सहवाग ने 47 रन की पारी खेलकर प्रभावित किया, जबकि राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. भारत ने ऑस्ट्रेलिया U19 को 103 रन से हराया. Read More

22 सितंबर को जापान में 2 मैच खेलेगी टीम इंडिया, जानें कहां और कैसे देखें लाइव 22 सितंबर को भारत के दो क्रिकेट मुकाबले जापान में होंगे. पुरुष टीम जापान से टी20 खेलेगी, जबकि महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए उतरेगी. Read More

23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा? Panchak September 2026: इस साल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के दौरान पंचक भी रहेगा, ऐसे में पंचक में बप्पा को विदा कैसे करें, क्या है नियम, कब से लग रहे हैं पंचक जान लें. Read More