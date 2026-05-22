एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 22 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Bank News: इस बैंक में खाता है तो सावधान! अब घर से काम करेंगे कर्मचारी, ब्रांच जाने से पहले हो जाएं सतर्क
HDFC Bank: अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए है. अब ब्रांच जाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस बैंक के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 21 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
BJP in India: राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि जब तक केंद्र की मौजूदा सरकार के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट नहीं होती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश की सत्ता में बनी रह सकती है. Read More
एक के बाद एक पाकिस्तान में मौत के घाट उतारे जा रहे खूंखार आंतकी, खौफ में शहबाज-शरीफ; देखें लिस्ट
Attack on Terrorist In Pakistan: पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में आतंकियों को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है. गुरुवार को पुलवामा में ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
IPL में 1200 से अधिक डोमेन पर अवैध सट्टेबाजी का प्रचार, डीपफेक का हुआ इस्तेमाल, बड़ा खुलासा
IPL Deepfake 2026: साइबर अपराधी आईपीएल में 1,200 से अधिक डोमेन (वेबसाइट) के जरिये अवैध सट्टेबाजी मंचों का प्रचार करते हुए पकड़े गए. Read More
ये 6 क्रिकेटर्स IPL 2026 के बाद ले सकते हैं तुरंत संन्यास, लिस्ट में कई भारतीय खिलाड़ी
IPL 2026 PLAYERS RETIREMENT: 2026 होगा आईपीएल इतिहास का आखिरी साल ? लिस्ट में एक ने 5 ट्रोफी की अपनी टीम के नाम... जानिए कौन है ये छह खिलाड़ी. Read More
Kedarnath to Rameshwaram: केदारनाथ से रामेश्वरम तक, एक ही लाइन में बने शिव मंदिरों के पीछे का क्या है वैज्ञानिक रहस्य?
Kedarnath to Rameshwaram: क्या यह सिर्फ एक संयोग है? जानें कैसे बिना किसी आधुनिक सैटेलाइट के केदारनाथ से रामेश्वरम तक के ये मुख्य शिव मंदिर बिल्कुल एक ही देशांतर रेखा (79° E Longitude) पर बनाए गए. Read More
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
Samsung Union Strike: भारतीय ग्राहकों के लिए सीधा मतलब है कि आने वाले महीनों में कोई नया फोन या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो कीमतें अभी की तुलना में 15 से 40 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकती हैं. Read More
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