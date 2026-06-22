एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

मेलोनी के बाद अब ट्रंप के निशाने पर इस देश के PM, कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बोले - 'वो बुरी तरह...' अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश की राजनीति के अलावा अन्य देश में क्या होना चाहिए, इसमें खास दिलचस्पी रखते हैं. अब उन्होंने यूके के पीएम कीर स्टारमर के बारे में ऐसा कह दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. Read More

85% भारतीयों के पास नहीं है वसीयत, आपकी एक लापरवाही कहीं परिवार को न कर दे बर्बाद Estate Planning: भारत में 84.8% लोगो वसीयत नहीं है, जबकि 62.5% लोगो ने निकट भविष्य में वसीयत बनाने की योजना नहीं बनाई है. इसी वजह से आगे चलकर परिवारों में वसीयत और विरासत को लेकर विवाद होता है. Read More

बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस? TMC Crisis: पश्चिम बंगाल TMC में अंदरूनी टकराव तेज हो चुका है. इस बीच काकोली घोष दस्तीदार ने महुआ मोइत्रा के बयान पर पलटवार किया है. Read More

'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस वेंस ने मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले तीन महीनों में उन्होंने पाक सेना प्रमुख से लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बात की है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

Hardik Pandya Yashasvi jaiswal: IPL 2027 में इस टीम से खेलेंगे हार्दिक पंड्या? रिपोर्ट्स ने किया बड़ा दावा IPL 2027: आईपीएल 2027 से पहले खिलाड़ियों के बड़े फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है. सबसे ज्यादा सुर्खियां हार्दिक पंड्या और यशस्वी जायसवाल को लेकर हैं. Read More

IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11 सीरीज 2-0 से जीत चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में दो बदलाव कर सकती है. हर्षित राणा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि नीतीश रेड्डी के आने से यशस्वी जायसवाल बाहर हो सकते हैं. Read More

Aaj Ka Panchang 22 June 2026: आज धूमावती जयंती और सोमवार का संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग Panchang 22 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी और धूमावती जयंती है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More