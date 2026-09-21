एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 21 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे की मांग की है. Read More
8 घंटे लेट हुई ट्रेन, कोर्ट पहुंचा यात्री; रेलवे को अब भरना होगा जुर्माना
झारखंड के यात्री की ट्रेन 8 घंटे 48 मिनट लेट पहुंची, जिससे यात्रा प्रभावित हुई. शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण पूर्व रेलवे को यात्री को 35,000 रुपये देने का आदेश दिया. Read More
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने युवाओं के उत्साह को देशों को आगे बढ़ाने वाली ताकत बताया और नई पीढ़ी की आवाज पर जोर दिया. Read More
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली की सरकार जल्द ही स्कूलों में बुर्का पहनने की योजना पर काम कर रही है. इसका इशारा वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक प्रोग्राम के दौरान किया है. इसे उन्हें दक्षिणपंथी छवि के तौर पर देखा जा रहा है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
वेस्टइंडीज टीम में फिर से आया पूरन, भारत के खिलाफ मिला मौका; जानें इस खिलाड़ी के बारे में
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में कामिल पूरन को पहली बार जगह मिली है. जानें इस बल्लेबाज के बारे में और CPL 2026 में उनका प्रदर्शन. Read More
एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया से जुड़े 3 नए खिलाड़ी, RCB के 2 स्टार गेंदबाजों को मिली जगह
एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया की तैयारी को मजबूती मिली है. रासिख सलाम, विक्की ओसवाल और कार्तिक त्यागी नेट्स में भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी की चुनौती देंगे. Read More
Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध इतना खास क्यों? जानिए यमराज और गया तीर्थ से जुड़ा शास्त्रीय संबंध
महाभरणी श्राद्ध 2026: क्या घर बैठे मिलता है गया तीर्थ जैसा पुण्य? पितृ पक्ष में 29 सितंबर को महाभरणी का संयोग है. धर्मसिंधु के अनुसार, यमराज के इस नक्षत्र में किया गया तर्पण गया श्राद्ध समान फलदायी है. Read More
7.5 लाख करोड़ के पार जा सकता है सोने का आयात बिल, उदय कोटक ने दी चेतावनी
उदय कोटक ने बढ़ते सोने के आयात पर चिंता जताई है. उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में आयात बिल 88-90 अरब डॉलर पहुंच सकता है, जिससे तेल महंगा होने और रुपया कमजोर पड़ने पर दबाव बढ़ेगा. Read More