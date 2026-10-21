एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

आयकर ने खत्म किए 4 अलग-अलग TDS फॉर्म, अब लॉन्च किया Form 141 आयकर विभाग ने हाल ही में एक नया 141 फॉर्म इंट्रोड्यूज किया है. पहले जहां लोगों को TDS फाइल करने के लिए चार अलग- अलग फॉर्म भरने होते थे, उसकी जगह अब केवल एक ही फॉर्म में काम हो जाएगा. Read More

UP में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस हुई कम, रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा सस्ता उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कम हो गई है. मकान मालिकों और किराएदारों को हस्ताक्षर करने से पहले उत्तर प्रदेश स्टाम्प और पंजीकरण विभाग से शुल्कों की पुष्टि कर लेनी चाहिए. Read More

एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...' चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपने फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान भरी. इस दौरान वह भावुक नजर आए. साथ ही उन्होंने इसे एक सपने के पूरा होने जैसा बताया. Read More

‘गुस्से में और निराश थे ट्रंप’, यूक्रेन वॉर पर US की पॉलिसी में बदलाव से रुबियो का इनकार तीन दिवसीय दौरे पर मंगलवार को मुंबई पहुंचे रुबियो ने कहा कि लगातार बढ़ती मौतों और युद्ध के अन्य क्षेत्रों में फैलने की आशंका के कारण अमेरिका इसे खत्म करना चाहता है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

वो 7 बड़े क्रिकेटर जिनपर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप, लिस्ट में 3 भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग विवादों से जुड़े. इस लिस्ट में भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और एस. श्रीसंत भी शामिल हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स: एथलेटिक्स में भारत ने मचाई धूम, 6 गोल्ड समेत 35 मेडल कर लिए अपने नाम एशियन पैरा गेम्स में मंगलवार को भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते. अब भारत के कुल मेडल की संख्या 35 हो गई है. मेडल टैली में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है. Read More

Aaj Ka Panchang 20 October 2026: दशहरे पर सुबह नवमी, दोपहर में दशमी, कब करें हवन और पूजा? Aaj Ka Panchang 20 October 2026: आज का पंचांग, दशहरे का विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक. जानें नवमी हवन, नवरात्रि पारण, राहुकाल और दिल्ली-NCR के शुभ समय. Read More