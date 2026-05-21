एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 21 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
AC Gas: क्या आपके AC में से गैस हो गई है खत्म, ये 5 संकेत किसी बड़ी वॉर्निंग से नहीं हैं कम
AC Gas: आपके घर का एसी ठंडक नहीं दे पा रहा है तो बिना किसी देर के ये समझाएं कि आपके घर के एसी में से गैस लीकेज की समस्या देखने को मिल रही है. ये 5 संकेत किसी बड़ी वॉर्निंग से कम नहीं हैं. Read More
Kerala Politics: वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी
शपथ ग्रहण समारोह में ‘वंदे मातरम्’ का पूरा संस्करण गाए जाने पर केरल में सियासी विवाद बढ़ गया। सरकार ने कहा कि इस फैसले की पहले से जानकारी नहीं थी। Read More
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
कथित हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में जांच पूरी होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है. Read More
'परिश्रम ही सफलता की कुंजी', जब PM मोदी के सामने हिंदी बोलने लगीं मेलोनी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
Giorgia Meloni PM Modi Meet: जॉर्जिया मेलोनी ने कहा हमारा लक्ष्य कई क्षेत्रों में भारत और इटली के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि अब दोनों देश और भी ज्यादा करीब आ गए हैं. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
BAN VS PAK: बांग्लादेश की पाकिस्तान पर जीत से डब्ल्यूटीसी तालिका में छठे स्थान पर खिसका भारत
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया. टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को अपने घर में मात दी और सीरीज अपने नाम कर ली. Read More
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी का एक मासूम वीडियो वायरल हो गया, जिसमें अवॉर्ड लेने के बाद वह लोअर कंधे पर टांगकर ड्रेसिंग रूम लौटते दिखे. Read More
Kuber Yantra: घर की इस दिशा में रखें कुबेर यंत्र, खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि; बस 1 मंत्र से होगा चमत्कार!
Kuber Yantra: कुबेर यंत्र को धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. जानिए कुबेर यंत्र की स्थापना विधि, मंत्र, फायदे और क्या सच में यह आर्थिक स्थिति बदल सकता है. Read More
Melody Chocolate: कौन हैं 'मेलोडी' चॉकलेट बनाने वाली कंपनी 'पारले प्रोडक्ट्स'के मालिक? जानें उनकी नेट वर्थ
Melody Chocolate: पीएम मोदी हाल ही में इटली के दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने गिफ्ट में मेलोडी दी है. जिसके बाद से ही इस टॉफी की बिक्री भी बढ़ गई और कंपनी के शेयर्स भी. Read More
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL