एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Investment Tips: FD में निवेश का है प्लान, तो इन बातों का रखें ध्यान Fixed Deposit Tips: क्या आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना अन्य साधनों से बेहतर लगता है? अगर हां, तो इससे पहले आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. जिससे ज्यादा बचत हो सके. Read More

रक्षाबंधन पर देश के किसानों को मिलेंगे 4000 रुपए? सरकार का आया बयान PM KISAN Installment: केंद्र सरकार PM किसान योजना की 24वीं किश्त रक्षाबंधन के मौके पर देने वाली है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. आइये जानते हैं क्या है सच्चाई. Read More

'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश राहुल गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने में कौन नेता कितना सक्रिय है, इसकी मासिक रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपी जाए. Read More

BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के तौर पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी (BNP) के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को चुना है. राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 255 वोट हासिल किए. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर, पहली बार चीनी खिलाड़ी के हाथों मिला हार PV Sindhu: पीवी सिंधु 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं. उन्होंने चीनी खिलाड़ी वांग झी यी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. Read More

'सचिन से बेहतर विराट कोहली...', ये क्या कह गए एबी डिविलियर्स एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से बेहतर बताया है. हालांकि, आंकड़ों में सचिन का रिकॉर्ड काफी मजबूत नजर आता है. ऐसे में डिविलियर्स की यह राय चर्चा का विषय बन गई है. Read More

Rashifal 21 August 2026: मकर और धनु वालों के बनेंगे काम, बिजनेस में शुभ संकेत, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 21 August 2026: सावन शुक्ल नवमी तिथि का दिन मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल. Read More