एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 20 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा गैस सिलेंडर का ये नियम
LPG पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को जारी रखने के लिए एक अक्टूबर 2026 से आधार आधारित पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. जानिए आपको क्या करना होगा. Read More
मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे और जरूरी बातें
Benefits of Health insurance: हेल्थ इंश्योरेंस करवाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलाज के खर्चो में काफी मददगार होता है. वहीं दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक मददगार है. Read More
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण
काठमांडू जा रहे एअर इंडिया की इस फ्लाइट में कितने यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इसके अलावा, नेपाल एयरपोर्ट ने भी विमान के डायवर्जन पर कोई बयान नहीं दिया है. Read More
पाक में दो हिंदू नाबालिग लड़कियों से जबरदस्ती! किडनैप कर धर्म बदला और कर दी शादी
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो नाबालिग हिंदू बहनों के कथित किडनैपिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आने के बाद वहां के संगठन ने इन पीड़ित लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
2026 एशियन गेम्स में रविवार को 10 खेलों में हिस्सा लेंगे भारतीय खिलाड़ी, देखें संडे का शेड्यूल
2026 एशियन गेम्स का आगाज हो चुका है. यहां जानें रविवार, 20 सितंबर को किन-किन खेलों में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. सभी मैचों की टाइमिंग और पूरी डिलेट्स आपको यहां मिलेगी. Read More
Asian Games 2026 Opening Ceremony: मनु भाकर और पवन सहरावत ने लहराया तिरंगा, एशियन गेम्स की हुई शुरुआत
आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी के साथ 2026 एशियाई खेलों की शुरुआत हो चुकी है. शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने भारतीय दल का नेतृत्व किया. Read More
Radha Ashtami 2026: बरसाना से आया राधा रानी का मनमोहक वीडियो, घर बैठे आप भी करें लाडली जी के दर्शन
Radha Ashtami 2026 Barsana: राधा अष्टमी पर बरसाना में लाडली जी का महाभिषेक किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. राधा रानी के दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं. Read More
पेट्रोल पंपों पर UPI बंद, 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगी रोक?
इंटरनेट पर कई सारे दावे और वीडियो रोजाना वायरल होते रहते हैं. इस बीच एक दावा वायरल हो रहा है कि पेट्रोल पंप पर 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर रोक लगाई जाएगी. जानिए आखिर क्या है इसकी सच्चाई? Read More