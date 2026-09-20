एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे और जरूरी बातें Benefits of Health insurance: हेल्थ इंश्योरेंस करवाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलाज के खर्चो में काफी मददगार होता है. वहीं दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक मददगार है. Read More

काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण काठमांडू जा रहे एअर इंडिया की इस फ्लाइट में कितने यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. इसके अलावा, नेपाल एयरपोर्ट ने भी विमान के डायवर्जन पर कोई बयान नहीं दिया है. Read More

पाक में दो हिंदू नाबालिग लड़कियों से जबरदस्ती! किडनैप कर धर्म बदला और कर दी शादी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो नाबालिग हिंदू बहनों के कथित किडनैपिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आने के बाद वहां के संगठन ने इन पीड़ित लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

2026 एशियन गेम्स में रविवार को 10 खेलों में हिस्सा लेंगे भारतीय खिलाड़ी, देखें संडे का शेड्यूल 2026 एशियन गेम्स का आगाज हो चुका है. यहां जानें रविवार, 20 सितंबर को किन-किन खेलों में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. सभी मैचों की टाइमिंग और पूरी डिलेट्स आपको यहां मिलेगी. Read More

Asian Games 2026 Opening Ceremony: मनु भाकर और पवन सहरावत ने लहराया तिरंगा, एशियन गेम्स की हुई शुरुआत आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी के साथ 2026 एशियाई खेलों की शुरुआत हो चुकी है. शूटर मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने भारतीय दल का नेतृत्व किया. Read More

Radha Ashtami 2026: बरसाना से आया राधा रानी का मनमोहक वीडियो, घर बैठे आप भी करें लाडली जी के दर्शन Radha Ashtami 2026 Barsana: राधा अष्टमी पर बरसाना में लाडली जी का महाभिषेक किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. राधा रानी के दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं. Read More