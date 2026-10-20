एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

PF नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर 20 लाख कम मिलेंगे, लेकिन जीवनभर मिलेगी पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF के नियमों को बदल दिया है. अब रिटायरमेंट के वक्त 20 लाख रुपए कम मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में 9600 महीना पेंशन जिंदगी भर मिलेगी. जानिए क्या-क्या बदला है. Read More

ट्रेन कैंसल का नहीं आया SMS, महिला ने रेलवे से वसूले 15 हजार रुपए छत्तीसगढ़ में ट्रेन का रूट बदलने की जानकारी समय पर नहीं मिलने पर महिला को परेशानी हुई. उपभोक्ता आयोग ने मामले में रेलवे की लापरवाही मानते हुए करीब 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. Read More

हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...' कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई. सौरव दास ने इसे आपातकाल की स्थिति बताते हुए कहा कि यहां कोई न्याय नहीं है. Read More

फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, प्रधानमंत्री ने दिया कर्फ्यू का आदेश फ्रांसीसी पीएम लेकोर्नू ने इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया कि देश भर के किन शहरों में आंशिक कर्फ्यू को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह उपाय कारोबार और दुकानों की सुरक्षा करने के लिए किए जा रहे. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

Asian Para Games 2026: पहले दिन भारत के खाते में 11 मेडल, टैली में लगाई लंबी छलांग भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन पैरा गेम्स 2026 के पहले दिन 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 11 मेडल जीतकर शानदार शुरुआत की. Read More

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? घबराने वाली है बात न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. भारत ने 12 मैचों में 5 जीत दर्ज की हैं, जबकि 4 में हार मिली. अब टीम की नजर आगामी टी20 सीरीज में बेहतर प्रदर्शन पर होगी. Read More

Dussehra 2026 Puja Muhurat: 20 अक्टूबर को दशहरे की पूजा कब करें? Dussehra 2026 Puja Muhurat: दशहरे पर सुबह नवमी व दोपहर 12:50 से दशमी शुरू होगी. पूजन समय को लेकर असमंजस है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आदि शहरों में विजय मुहूर्त का समय अलग रहेगा. Read More