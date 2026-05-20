एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 20 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Financial Planning: अमीर बना देंगी सही फाइनेंशियल आदतें, पीढ़ियों तक बनेगी दौलत, आज से शुरू करें स्मार्ट मनी प्लानिंग
Financial Planning: इस महंगाई के दौर में फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. सही तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपकी पीढ़ियां तक तर जाएंगी. Read More
Indian Rupee News: भारत का रुपया इन देशों की करेंसी पर भारी, छुट्टियों में कम पैसों में कर सकते हैं मौज
Indian Rupee Higher Value: भारतीय रुपया की वैल्यू भले ही अमेरिकी डॉलर के सामने कम हो, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. इतनी की आप कम खर्च में ही विदेश यात्रा कर सकते हैं. Read More
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
Maharashtra RBI: आरबीआई ने कहा कि यह सहकारी बैंक 19 मई, 2026 को कारोबार बंद होने के साथ ही बैंकिंग गतिविधियां संचालित करना बंद कर देगा. Read More
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाहौर की विभिन्न सड़कों और गलियों के मूल और ऐतिहासिक नामों को बहाल करने की योजना को मंजूरी दी गई थी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
दुनिया के वो 5 दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने कभी भारत में नहीं खेला क्रिकेट, लिस्ट में 5 महान खिलाड़ी, देखें उनका नाम
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन, तेज गेंदबाज डेनिश लिली, पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल, विकेटकीपर रोड मार्श जैसे बड़े नाम शामिल हैं. Read More
'धोनी के बाद कप्तानी आसान नहीं', रुतुराज गायकवाड़ पर स्टीफन फ्लेमिंग का बड़ा बयान
स्टीफन फ्लेमिंग ने रुतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा कि धोनी के बाद कप्तानी संभालना आसान नहीं है. Read More
Ganga Dussehra 2026 Date: गंगा दशहरा 25 या 26 मई कब, स्नान-दान की सही तारीख, मुहूर्त देखें
Ganga Dussehra 2026 Date: गंगा दशहरा 25 मई 2026 को मनाया जाएगा. ये दिन जीवन में 10 महापापों से मुक्ति पाने का अवसर देता है. गंगा दशहरा का मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से काम करने पर लाभ मिलता है जान लें. Read More
Petrol-Diesel News: भोपाल से पटना, जयपुर से मोहाली तक, महंगे पेट्रोल-डीजल से उड़े जनता के होश, पंपों पर पुलिस तैनात
Petrol-Diesel News: मई 2026 में पेट्रोल डीजल की कीमत में दो बार इजाफा हो चुका है. जिसने जनता को भी परेशान कर दिया है. अब हाल ही में कीमत बढ़ने के बाद जनता का रिएक्शन सामने आ गया है. आइये जानते हैं. Read More
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL