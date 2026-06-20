एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Loan News: एक 'पर्सनल लोन' से खत्म हो सकते हैं आपके कई छोटे-बड़े कर्ज, जानिए सबसे आसान तरीका Loan Consolidation: कई कर्ज और अलग-अलग EMI से परेशान लोग लोन कंसोलिडेशन का सहारा ले सकते हैं. इसमें पुराने कर्ज चुकाकर एक ही EMI भरनी होती है, जिससे आर्थिक बोझ कम होता है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 19 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला लद्दाख के करगिल जिले में अज्ञात लोगों की तरफ से मुहर्रम के बैनर और दूसरे धार्मिक प्रतीकों का कथित तौर पर अपमान करने और उन्हें शहर से गुजरने वाली सुरू नदी में फेंकने के बाद गुस्सा और प्रदर्शन शुरू. Read More

74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना Parastoo Ahmadi Irani Singer: परस्तू अहमदी ने दिसंबर 2024 को यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था, जिसमें वह हिजाब की जगह स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थीं. तब उन्हें हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया गया था. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

एशियन गेम्स टीम से बाहर होने पर मनिका बत्रा का फूटा गुस्सा, फेडरेशन पर उठाए सवाल; पीएम मोदी से लगाई गुहार एशियन गेम्स 2026 की भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर मनिका बत्रा ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है. Read More

9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक 41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस ने 52 गेंदों पर नाबाद 113 रन ठोककर टेक्सस सुपर किंग्स को 221 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कराने में एहम भूमिका निभाई. Read More

Aaj Ka Panchang 20 June 2026: आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें Panchang 20 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More