एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 20 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
पत्नी के भविष्य को करें सिक्योर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड
Safe Investment: पोस्ट ऑफिस RD योजना में पत्नी के नाम हर महीने 8,000 रुपये जमा करके सुरक्षित फंड बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं, 5 साल बाद निवेश से कितनी राशि तैयार होगी. Read More
SIP: करोड़पति बनने के लिए 5000 की एसआईपी है बेस्ट, 500 की मामूली शुरुआत से भी कर सकते हैं शुरूआत
SIP Investment: म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 रुपये से भी SIP शुरू की जा सकती है. आइए जानते हैं, सैलरी और खर्च के अनुसार सही SIP राशि कैसे तय करें और बड़ा फंड बनाएं. Read More
'सब कुछ रिकॉर्ड करें...', 'चलो संसद' मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
सीजेपी की तरफ से जारी पोस्ट में कहा गया है कि यह उनके लिए हैं, जो 20 जुलाई यानी कल होने वाले चलो संसद मार्च में हिस्सा लेंगे. सुबह 9 बजे इस मार्च को जंतर मंतर से निकाला जाएगा. Read More
अमेरिकी हमले से दहल उठा ईरान, चाबहार से हॉर्मुज तक भीषण धमाके, लगातार 9वीं रात हुआ अटैक
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का खुमार, भारत में इन दो राज्यों में मंडे को बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज
2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. पूरी दुनिया में इस खिताबी मैच का क्रेज देखने को मिल रहा है. भारत के दो राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. Read More
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन, 235 विकेट और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए. Read More
Kanya Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: यात्रा बदलेगी किस्मत! जीवनसाथी देगा खास सरप्राइज, देखें कन्या का वीकली राशिफल
Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल. Read More
रोमांटिक डेट के लिए दिल्ली है दुनिया का सबसे सस्ता शहर, कितने खर्च में बन जाएगी आपकी बात?
Romantic Date: डॉयचे बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कपल्स के लिए दुनिया का सबसे किफायती डेट शहर है. यहां रोमांटिक डेट का खर्च करीब 9,920 रुपये है, जो जिनेवा से काफी कम है. Read More