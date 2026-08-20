एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Personal Finance: हर मिडिल क्लास को छोड़ देनी चाहिए ये 5 आदतें, वरना रह जाएंगे गरीब Personal Finance: मिडिल क्लास परिवार के लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जिनकी वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं. इन आदतों को जानकर इन्हें करने से बचें. आइये जानते हैं क्या हैं ये आदतें. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 19 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

CWC बैठक: वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित, राहुल बोले- 'TMC को देखिए कैसे...' राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी और अमित शाह फिनिश हो चुके हैं. हमारी पार्टी में एकता बड़ी शक्ति है. ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए कैसे बिखर गई. हमारी एकता हमारी विचारधारा, हमारी ताकत है. Read More

ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम अमेरिका ईरान डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि इस्लामिक रिपब्लिक डील इस डील का फायदा नहीं उठा पाई. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

‘विराट कोहली मेरे भाई हैं…’ पीवी सिंधू के बयान ने जीता फैंस का दिल भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते को लेकर दिल की बात कही है. सिंधू ने कोहली को अपना भाई बताते हुए एक सलाह का भी खुलासा किया. Read More

WTC में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर Most Sixes in WTC: टेस्ट क्रिकेट का नाम आते ही आमतौर पर लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करने की तस्वीर सामने आती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में इस फॉर्मेट का अंदाज काफी बदल चुका है. Read More

Aaj Ka Panchang 20 August 2026: आज गुरुवार और मासिक दुर्गाष्टमी का संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 20 August 2026: आज सावन शुक्ल अष्टमी तिथि और गुरुवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More