एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

11 सितंबर को बैंक बंद! देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, 5 दिन रहेंगी सेवाएं ठप्प 11 सितंबर को देशभर में बैंक हड़ताल का ऐलान कुछ संगठनों कर दिया है. जिसके चलते कई दिनों तक बैंकों का काम और इससे सुविधाएं प्रभावित रह सकती हैं. आइये जानते हैं किस किस तारीख को बंद रहेंगे बैंक. Read More

थाइलैंड में भारतीय नहीं कर पाएंगे वीजा-फ्री स्टे, 15 सितंबर से नियम होगा लागू थाइलैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए 15 सितंबर से वीजा फ्री स्टे का नियम बदलने वाला है. अब लोग बिना वीजा अधिकतम 30 दिन ही रुक सकेंगे. जानिए नए नियम का भारतीय यात्रियों पर क्या असर होगा. Read More

'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज AIADMK चीफ पलानीस्वामी ने टीवीके के जनसंपर्क अभियानों पर तंज कसते हुए कहा कि तमिलनाडु के सीएम विजय अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है. Read More

'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका को इलाके में अपनी हर बुरी हरकत के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो उसे और भी जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

लियोनेल मेसी के 3 रिकॉर्ड, इनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है Lionel Messi 3 Records: लियोनल मेसी ने सोमवार को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया. यहां जानें उनके 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड. Read More

लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 21 साल के करियर पर लगा विराम लियोनल मेसी ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहकर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में तीन पन्नों की चिट्ठी शेयर की, जिसमें संन्यास की बात कही. Read More

Rashifal 2 September 2026: मेष राशि में चंद्रमा, इन 4 राशियों को धन और करियर में मिल सकती है अच्छी खबर Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: मेष राशि में चंद्रमा किन राशियों को करियर, धन और प्रेम में लाभ देगा? पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल. Read More