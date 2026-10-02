एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 2 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 1 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
बेटी-बहू को घर से निकाल सकते हैं बुजुर्ग माता-पिता या नहीं? हाई कोर्ट ने बताया
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से बच्चों या कानूनी वारिसों को बेदखल कराने की मांग कर सकते हैं. कोर्ट ने बुजुर्गों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार पर जोर दिया. Read More
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा. Read More
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि मच्छार की हालत अब बेहतर है. भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल जाकर कैप्टन मच्छार और उनके परिवार से मुलाकात की. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
Asian Games: गोल्ड का सपना टूटा, नितेश ने गंवाया कुश्ती का फाइनल; जापान ने मारी बाजी
भारत के पहलवान नितेश सिवाच को गोल्ड मेडल मैच में 0-4 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. उन्होंने जापान के यूरी नाकाजातो के खिलाफ मुकाबला गंवाया. हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More
Asian Games: हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, आखिरी मिनट में मिली जीत
एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है. भारत को आखिरी मिनट पर जीत मिली. अभिषेक ने 60वें मिनट पर भारत के लिए चौथा गोल किया. Read More
गांधीजी के आश्रम में खाने से सामान रखने तक के नियम, क्यों जरूरी थे 11 व्रत?
Mahatma Gandhi 11 Vows: गांधीजी के आश्रम में सत्य-अहिंसा के अलावा नौ और व्रत थे. भोजन, सामान, श्रम और धर्म से जुड़े इन नियमों का क्या उद्देश्य था? जानें पूरी बात. Read More
बैंक जॉब से आजादी, महिला ने 2 लाख का बांड भरकर छोड़ी 12 घंटे वाली नौकरी
पश्चिम बंगाल की 31 साल की मधुरिमा ने बताया कि बैंक की नौकरी में लंबे घंटे, छुट्टी न मिलने और लगातार काम के दबाव से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हुई. लगातार बैठकर काम करने से उन्हें UTI की समस्या भी हुई. Read More