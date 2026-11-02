एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

EPFO ने शुरू की WhatsApp पर PF बैलेंस चेक करने की सुविधा, जानें कैसे करेगी काम EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, दरअसल संगठन ने अब नई WhatsApp की सुविधा को शुरू कर दिया है. जिससे अब PF बैलेंस व्हॉट्सएप पर ही चेक कर सकेंगे. Read More

10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दसवीं कक्षा की एक छात्रा पर एक करीबी रिश्तेदार ने स्कूल में घुस कर इलेक्ट्रिक आरी से हमला किया था. जिसकी पहचान हेमंत नाम से हुई. छात्रा की हालत बेहद नाजुक है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग Aaj Ka Panchang 2 November 2026: दिल्ली में अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक, राहुकाल सुबह 7:56–9:19 बजे. चंद्रोदय 3 नवंबर रात 12:45 बजे होगा. जानें शुभ समय. Read More