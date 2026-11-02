एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 2 नवंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
हैलोवीन वीकेंड: अमेरिका के कई इलाकों में गोलीबारी, 6 की मौत
अमेरिका के नाइट लाइफ इलाकों में गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है. यह घटना अलग-अलग इलाकों से सामने आई है. Read More
EPFO ने शुरू की WhatsApp पर PF बैलेंस चेक करने की सुविधा, जानें कैसे करेगी काम
EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, दरअसल संगठन ने अब नई WhatsApp की सुविधा को शुरू कर दिया है. जिससे अब PF बैलेंस व्हॉट्सएप पर ही चेक कर सकेंगे. Read More
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दसवीं कक्षा की एक छात्रा पर एक करीबी रिश्तेदार ने स्कूल में घुस कर इलेक्ट्रिक आरी से हमला किया था. जिसकी पहचान हेमंत नाम से हुई. छात्रा की हालत बेहद नाजुक है. Read More
अमेरिका में रिहायशी इलाके के पास विमान हादसा, नौ लोगों की मौत
Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम
क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More
टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी
कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More
हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री
लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More
भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन
मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More
Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग
Aaj Ka Panchang 2 November 2026: दिल्ली में अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक, राहुकाल सुबह 7:56–9:19 बजे. चंद्रोदय 3 नवंबर रात 12:45 बजे होगा. जानें शुभ समय. Read More
500 रुपए से 5 करोड़ तक, नमक-रोटी खाने वाली महिला कैसे बनी 'अचार क्वीन'
दिल्ली की रहने वाली एक महिला जो कभी नमक-रोटी खाकर गुजारा करती थीं, वो आज 'अचार क्वीन' बन गई है. जो बिजनेस 500 रुपये के साथ शुरू किया था उसका सालाना टर्नओवर अब 5 करोड़ हो गया है. Read More