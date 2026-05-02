एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन USA Increase Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए यूरोप के देशों से आने वाले कार-ट्रक पर टैरिफ की घोषणा की है. उन्होंने ट्रेड डील का पालन न करने का आरोप लगाया. Read More

Train News: चलती ट्रेन से नीचे गिर जाए फोन तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, मिलेगी मदद Indian Railway Safety Tips: ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपका फोन नीचे गिर जाए तो आप क्या करेंगे. ऐसे में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी समझदारी से आपका फोन वापस मिल सकता है. Read More

'कम से कम 10 बार खोला गया', काउंटिंग से पहले बंगाल में स्ट्रांगरूम खोलने पर सियासी बवाल; बीजेपी ने भी लगाए आरोप West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में BJP नेताओं ने बिधाननगर के सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) से शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया कि एक स्ट्रॉन्ग रूम को बिना किसी आधिकारिक अनुमति के खोल दिया गया था. Read More

US Iran War:: ‘या तो हम हमला कर दें या वो समझौता करें’, ईरान के नए प्रस्ताव से नाखुश ट्रंप ने अब दिए ये दो विकल्प US-Iran Conflicts: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान से बातचीत की है. ईरान समझौता करना चाहता है, देखते हैं क्या होता है. उन्हें सही समझौता लेकर आना होगा. इस समय मैं उनके प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हूं. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ 26 रन और इस बल्लेबाज के नाम हो जाएगा ऑरेंज कैप IPL 2026: आईपीएल में आज राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने होगी. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं. Read More

बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. Read More

Aaj Ka Panchang 2 May 2026: ज्येष्ठ माह शुरू, आज नारद जयंती का मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 2 May 2026: ज्येष्ठ माह शुरू, नारद जयंती पर आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More