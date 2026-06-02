एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

LPG News: संकट के बीच बांटी जा रही LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको मिला ये फॉर्म? जानिए सरकार ने क्या कहा LPG News: हाल ही में देशभर में छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया गया है. इसके बाद अब सभी की नजरें बड़े एलपीजी पर है. इसी बीच खबरें हैं कि LPG की डीलरशिप के फॉर्म मि रहे हैं. Read More

Aadhaar App Alert: बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें Adhaar App Alert: आधार कार्ड के लिए क्या आप भी एप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो अब उस एप को डिलीट कर दें, क्योंकि ये एप जल्दी ही बंद होने वाली है. Read More

तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा CM Vijay in Tiruchirappalli: सीएम विजय ने सवाल किया कि क्यों? क्या हम सभी को कोट और सूट नहीं पहनना चाहिए? क्या यह केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए है या केवल प्रभावशाली वर्गों के लिए? Read More

ईरान की धमकी का असर? नेतन्याहू के पास पहुंचा ट्रंप का फोन, लेबनान नहीं जाएंगी इजरायली सेना उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट द ट्रूथ पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि मेरी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सार्थक बातचीत हुई है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ट्रॉफी जीतने के बाद RCB के इस स्टार खिलाड़ी पर बड़ा एक्शन, IPL ने किया निलंबित! आईपीएल की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के 30 वर्षीय खिलाड़ी को इस उल्लंघन के लिए दो डिमेरिट अंक दिए गए हैं. Read More

Watch: विराट कोहली से मिले वैभव सूर्यवंशी, हाथ जोड़कर किया नमस्ते; 'किंग' ने बेबी बॉस को दिया गुरु मंत्र Virat Kohli and Vaibhav Sooryavanshi Meeting: सोशल मीडिया पर विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. Read More

Ganesh Durva Katha: आखिर गणेश जी को क्यों चढ़ाते हैं दूर्वा? जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथा Ganesh Durva Katha: क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को दूर्वा सबसे प्रिय क्यों है? जानिए अनलासूर की पौराणिक कथा, दूर्वा चढ़ाने के नियम और धन-सुख से जुड़े विशेष उपायों के बारे में. Read More