एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 2 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
LPG News: संकट के बीच बांटी जा रही LPG डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको मिला ये फॉर्म? जानिए सरकार ने क्या कहा
LPG News: हाल ही में देशभर में छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा किया गया है. इसके बाद अब सभी की नजरें बड़े एलपीजी पर है. इसी बीच खबरें हैं कि LPG की डीलरशिप के फॉर्म मि रहे हैं. Read More
Aadhaar App Alert: बंद होने वाला है आधार ऐप, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, अब कैसे निपटेंगे जरूरी काम? जानें
Adhaar App Alert: आधार कार्ड के लिए क्या आप भी एप का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो अब उस एप को डिलीट कर दें, क्योंकि ये एप जल्दी ही बंद होने वाली है. Read More
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
CM Vijay in Tiruchirappalli: सीएम विजय ने सवाल किया कि क्यों? क्या हम सभी को कोट और सूट नहीं पहनना चाहिए? क्या यह केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए है या केवल प्रभावशाली वर्गों के लिए? Read More
ईरान की धमकी का असर? नेतन्याहू के पास पहुंचा ट्रंप का फोन, लेबनान नहीं जाएंगी इजरायली सेना
उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट द ट्रूथ पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि मेरी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सार्थक बातचीत हुई है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ट्रॉफी जीतने के बाद RCB के इस स्टार खिलाड़ी पर बड़ा एक्शन, IPL ने किया निलंबित!
आईपीएल की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के 30 वर्षीय खिलाड़ी को इस उल्लंघन के लिए दो डिमेरिट अंक दिए गए हैं. Read More
Watch: विराट कोहली से मिले वैभव सूर्यवंशी, हाथ जोड़कर किया नमस्ते; 'किंग' ने बेबी बॉस को दिया गुरु मंत्र
Virat Kohli and Vaibhav Sooryavanshi Meeting: सोशल मीडिया पर विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. Read More
Ganesh Durva Katha: आखिर गणेश जी को क्यों चढ़ाते हैं दूर्वा? जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथा
Ganesh Durva Katha: क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को दूर्वा सबसे प्रिय क्यों है? जानिए अनलासूर की पौराणिक कथा, दूर्वा चढ़ाने के नियम और धन-सुख से जुड़े विशेष उपायों के बारे में. Read More
Stock Market: अमेरिका-ईरान युद्ध की तपिश और कमजोर मानसून का अनुमान, जानें बाजार की गिरावट के कारण
Stock Market: स्टॉक मार्केट में उतार- चढ़ाव के कई कारण होते हैं, इस समय बाजार के गिरने के पीछे के कुछ वाजिब कारण नजर आ रहे हैं. तो आइये जानते हैं ये क्या कारण हो सकते हैं. Read More
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