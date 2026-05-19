एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

क्या अमेरिका ईरान में बनी बात? ऑयल पर लगी रोक अस्थायी रूप से हटाने को राष्ट्रपति ट्रंप हुए तैयार Iran US War: ईरान ने युद्ध को खत्म करने पाकिस्तान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा था. कथित तौर पर नए बातचीत के ढांचे में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए US सहमत हुआ है. Read More

Dollar, रुपया और बाथ जानें क्यों होती है हर देश की करेंसी की वैल्यू अलग? अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है असर Currency Value: जैसे भारत में रुपया होता है, वैसे ही अमेरिका में डॉलर होता है, हर देश की अपनी एक अलग करेंसी होती है, जिसकी वैल्यू भी अलग होती है. आइये बताते हैं ऐसा क्यों होता है? Read More

26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश; अलर्ट पर ओडिशा के तटीय इलाके Monsoon 2026 Update News: IMD ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बड़े स्तर पर बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का पूर्वानुमान लगाया है. ऐसे में अनुमान है कि मॉनसून इस साल 26 मई को केरल में पहुंचेगा. Read More

US Mosque Attack: अमेरिका की मस्जिद पर हमला, टीनएजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, 5 की मौत Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस सीजन में फील्डिंग का स्तर बेहद निराशाजनक रहा है. Read More

RR Vs DC IPL 2026: 'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल RR Vs DC IPL 2026: रविवार को राजस्थान रॉयलस की हार के बाद विक्रम राठौड़ ने कहा, "राजस्थान रॉयलस पूरी क्षम्ता से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकती है." Read More

Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज तीसरा बड़ा मंगल का पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास का बड़ा मंगल है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More