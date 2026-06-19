एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 19 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
यूएस-ईरान की डील टेबल पर नेतन्याहू की गैर-मौजूदगी ने वर्साय पैलेस के 107 साल पुराने जिन्न को किया जिंदा
ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि उसका स्पष्ट संदेश था—हम प्रतिबंध झेलेंगे, हमले सहेंगे, लेकिन अपनी संप्रभुता और रणनीतिक पहचान से समझौता नहीं करेंगे. Read More
LPG सिलेंडर पर पुलिस ने दी बड़ी जानकारी, बताई 5 जरूरी बात, इग्नोर करना पड़ेगा भारी
LPG Safety Tips: गर्मी के मौसम में इन दिनों कई जगहों से एसी फटने, गैस सिलेंडर फटने जैसी खबरें सामने आ रही है. जिसके चलते अब बिहार पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है. Read More
बीजेपी के साथ कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने किया बड़ा खेल! क्रॉस वोटिंग करवा जीत ली 5 सीटें
Karnataka MLC Election Result 2026: कर्नाटक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के पांचों उम्मीदवारों और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि जेडीएस के गोविंदराजू को हार का सामना करना पड़ा. Read More
हम इसे नहीं मानेंगे अगर…, यूएस-ईरान डील पर ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा खामनेई का पहला रिएक्शन
ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा खामनेई ने इस डील पर पहली बार प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यदि अमेरिकी पक्ष अत्यधिक या अनुचित मांगें करने की कोशिश करता है, तो वे उन्हें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
अफगानिस्तान के खिलाफ घातक गेंदबाजी करने वाले गुरनूर बराड़ का बड़ा बयान, कहा- 'हम रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो...'
पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली वनडे श्रृंखला में अपनी गति और नियंत्रण से सबको प्रभावित किया है. इस 20 वर्षीय तेज गेंदबाज ने वर्तमान श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है. Read More
Czechia VS South Africa Highlights: 83वें मिनट में मोकोएना का गोल, साउथ अफ्रीका ने चेक रिपब्लिक को ड्रॉ पर रोका
Fifa World Cup 2026: एडम हलोजेक ने दाईं ओर से क्रॉस किया और एलेक्जेंडर सोजका ने चालाकी से पहली बार में ही गेंद को कैडिलैक तक पहुंचाया, जिन्होंने उसे रोनवेन विलियम्स के पास से गोल में बदल दिया. Read More
Aaj Ka Panchang 19 June 2026: आज नए काम की शुरुआत के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, समय, योग और पंचांग पूरा देखें
Panchang 19 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More
Tax Free Income: इन 10 तरीकों से होने वाली कमाई पर सरकार नहीं लेती टैक्स, पढ़ लें लिस्ट, जेब रहेगी गर्म
Tax Free Income: हर साल ITR तो आप भी फाइल करते ही होंगे, इस दौरान लोग टैक्स को बचाने का तरीका खोजते हैं. तो यहां हम आपको 10 ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. Read More