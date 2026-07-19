एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

घर में सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सामान? इन 6 घरेलू चीजों की एक्सपायरी डेट जानकर रह जाएंगे हैरान Home Utility Tips: क्या आप जानते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिन्हें अक्सर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 18 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...' टीएमसी के सभी बागी सांसद पूर्वोत्तर की पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है, जिसपर ऋतब्रत बनर्जी ने बयान दिया है. Read More

US-Iran War: ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी में अमेरिका? वायरल नक्शे से आउट हुआ'सीक्रेट' प्लान! US-Iran War: मिडिल ईस्ट युद्ध के दूसरे चरण को 10 दिन पूरे हो गए हैं. अमेरिका लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहा है. वायरल नक्शे के बाद संभावित ग्राउंड अटैक को लेकर चर्चाएं तेज हैं. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन, 235 विकेट और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए. Read More

रोहित शर्मा ही नहीं, टीम इंडिया के ये 6 दिग्गज भी ले सकते हैं संन्यास; किसी भी दिन हो सकता है बड़ा ऐलान भारतीय क्रिकेट टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ रोहित ही नहीं, टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. Read More

Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल क्यों चढ़ाया जाता है? जानें सही नियम और मान्यता Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाने की परंपरा क्यों है? जानिए धर्म शास्त्र, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका महत्व, सही नियम और पूजा विधि. Read More