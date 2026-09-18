एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 18 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?
NHAI ने देश के लगभग 13 करोड़ फास्टैग यूजर्स के लिए अपने Rajmargyatra App में OneTag नाम की नई पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू की है. जानिए फास्टैग पोर्ट करने पर यह फीचर कैसे काम करेगा. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 17 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
TMC सिंबल पर ममता के साथ आई कांग्रेस, कहा - 'ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी को जन्मदिन का...'
टीएमसी सिंबल को लेकर ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ मिला है. केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए तुरंत सिंबल वापस करने की मांग की है. Read More
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
जगह जगह शहर के अंदर और बाहर कंटेनर रखे जा रहे हैं, साथ ही एबीपी न्यूज़ के पास आई नई वीडियो में पाकिस्तानी सेना के ट्रक और 7 आर्टिलरी भी इस्लामाबाद शहर के बाहरी हिस्से में खड़ी हुई दिख रही हैं. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
संजू सैमसम के 9 हजार रन पूरे, रोहित-कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल
संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन पूरे कर बड़ी उपलब्धि हासिल की. वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सूर्यकुमार यादव के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं. Read More
69 खिलाड़ी, पांच हफ्तों में भारत की 5 टीम; BCCI ने बनाया बड़ा प्लान
BCCI ने अगले पांच हफ्तों में 69 खिलाड़ियों का 5 अलग-अलग टीमों के साथ मैदान पर उतारने का प्लान बनाया है. एशियन गेम्स, वेस्टइंडीज सीरीज, इंडिया ए और ईरानी कप में खिलाड़ी नजर आएंगे. Read More
Radha Ashtami 2026: अष्टमी 18 सितंबर दोपहर से, क्या इसी समय से छोड़ना होगा अन्न? समझें व्रत का सही नियम
Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी तिथि 18 सितंबर की दोपहर से शुरू होगी. क्या उसी समय से अन्न छोड़ना होगा? जानें 19 सितंबर के व्रत, संकल्प और पारण का सही नियम. Read More
प्याज 70 रुपए किलो पहुंची, सरकार के बफर स्टॉक के बाद भी राहत नहीं
प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. सरकार के बफर सिस्टम के बाद भी कीमतों में सुधार नहीं आया बल्कि अब भी बाजार में इसकी कीमत 70 रुपये किलो ही है. Read More