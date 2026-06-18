एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

PAN Card News: 2 लाख से ऊपर के खर्च पर अब पैन कार्ड देना जरूरी, भूले तो लगेगा जुर्माना, समझ लें गणित PAN Card News: क्या आप भी एक बार में लाखों की शॉपिंग कर लेते हैं और बिल भी नहीं देखते? अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए ही है, जान लें पैन कार्ड से जुड़े ये नए नियम, वरना पछताएंगे. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 17 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी? CJI Suryakant: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि साइबर अपराधी परजीवी हैं, जो लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं. वो एक राज्य तक सीमित नहीं रहते और उन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता है. Read More

G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, कर दिया अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, जानें किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग China Vs America: चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की स्थापना के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है और हम इस समूह में शामिल होने के लिए सभी का स्वागत करते हैं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन आईपीएल 2026 में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले प्रिंस यादव को भारत के लिए डेब्यू का मौका मिला है. उन्होंने पिछले सीजन में विराट कोहली का अहम विकेट भी लिया था. Read More

VAIBHAV SURYAVANSHI: पहले थर्ड अंपायर ने बचाया, फिर फील्डर ने दिया जीवनदान, फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाए बस इतने रन वैभव सूर्यवंशी को 8 गेंदों में दो जीवनदान मिले और इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान ए के खिलाफ 27 गेंदों पर 38 रन बनाए. Read More

Aaj Ka Panchang 18 June 2026: आज विनायक चतुर्थी और गुरु पुष्य नक्षत्र पर पूजा मुहूर्त, और पंचांग पूरा देखें Panchang 18 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि और गुरुवार है. गुरु पुष्य योग और विनायक चतुर्थी है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More