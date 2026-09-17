एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एक बेटी के जन्म पर 1 लाख, दो पर 2 लाख? सरकार ने बताई योजना की सच्चाई सोशल मीडिया पर एक सरकारी स्कीम काफी वायरल हो रही. जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार एक बेटी होने पर एक लाख रुपये और दो बेटी होने पर दो लाख रुपये देने वाली है. जानें क्या है इस खबर की सच्चाई. Read More

EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन? अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 25,000 रुपये से ज्यादा है, तो यह जानकारी आपके काम की है. नई वेज सीलिंग के बाद EPS पेंशन की गणना तय सीमा के आधार पर होगी. जानिए पूरी डिटेल. Read More

चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...' पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है. MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस आयोग को कोई कानूनी आधार नहीं है. Read More

Xप्लेन: कैसे हूती विद्रोही 12 साल से टिके हुए? US, सऊदी अरब और इजरायल तक ने गिराए बम किसी भी स्थायी जीत के लिए जमीनी सैनिकों की जरूरत होगी, जो हमलों के बाद जमीन पर उतरकर इलाकों पर कब्जा कर सकें. लेकिन हूतियों के खिलाफ लड़ने वाली जमीनी ताकतें बिखरी हुई हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

इन 4 विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करेगी मुंबई इंडियंस? अब बनेगी एकदम नई टीम मुंबई इंडियंस की टीम में अगले सीजन से पहले बदलाव की चर्चा है. चार विदेशी खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी टीम में जगह को लेकर सवाल हैं. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत आने से मना कर रहा पाकिस्तान, कर दी ये मांग इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. पाक ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग की है. Read More

मीन राशि 9वें चंद्रमा व भद्र योग से जागेगी आध्यात्मिक चेतना, फेस्टिवल ऑफर्स से आकर्षित होंगे कस्टमर, कार्यक्षेत्र में लीडरशिप की होगी तारीफ Meen Rashifal 17 September 2026: 9वें चंद्रमा से जगेगी आध्यात्मिक चेतना, फेस्टिवल सीजन में निकालें अट्रैक्टिव ऑफर्स, ऑफिस में चमकेगी लीडरशिप! पढ़ें 17 सितंबर राशिफल. Read More