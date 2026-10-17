एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

आधी रात को बैंक अकाउंट खाली कर गए ठग? तो तुरंत करें ये काम मान लीजिए, यदि आधी रात को आपके बैंक खाते से रुपये चोरी हो जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या सुबह तक का इंतजार करना चाहिए या फिर तुरंत की कम्प्लेंट करना चाहिए, आइये जानते हैं. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 16 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...' सीजेपी के लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके और एआईएसएफ की अध्यक्ष नेहा बोरा के समर्थन में कांग्रेस एमपी शशि थरूर उतर आए हैं. उन्होंने इस कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है. Read More

भारत ने नेपाल में नियुक्त किया नया राजदूत, किसे मिली जिम्मेदारी? भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव सुधाकर दलेला को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है. सुधाकर दलेला 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर जेमिमा रोड्रिग्स को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने भारत का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है. चोट से उबर रहीं जेमिमा अब देश की खूबसूरत जगहों और संस्कृति को भारतीय पर्यटकों तक पहुंचाएंगी. Read More

विराट से लेकर केएल राहुल तक, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस से की शादी विराट कोहली, केएल राहुल, हरभजन सिंह और युवराज सिंह समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों से शादी की. जानिए इन चर्चित जोड़ियों की प्रेम कहानी और शादी से जुड़ी खास बातें. Read More

Aaj Ka Panchang 17 October 2026: सप्तमी दो दिन तो कालरात्रि पूजा कब? जानें सरस्वती पूजा का मुहूर्त और राहुकाल Aaj Ka Panchang 17 October 2026: आज का पंचांग बहुत विशेष है. सप्तमी कल सुबह तक रहेगी, कालरात्रि पूजा आज है. जानें दिल्ली में सरस्वती पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और दुर्गाष्टमी की सही तारीख. Read More