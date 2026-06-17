एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप खबर है कि सीआईए समेत कई प्रशासनिक दिग्गजों ने इस डील पर संदेह खड़ा किया है. साथ ही ट्रंप पर आरोप हैं, कि उन्होंने ईरान को बेहद ज्यादा ढील दी है. ट्रंप के लिए यह मुश्किल हो सकती कि किस टीम को संतुष्ट करें. Read More

कब होगा हॉर्मुज फ्री! डील के बाद भी आवागमन नॉर्मल से कम, ट्रंप के दावे कई ग्राउंड पर रियलटी अलग इजरायल ने पहले इस डील से खुद को अलग किया, वहीं दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है, तो इधर हॉर्मुज पर स्थिति सामान्य नहीं है. यहां कर्मिशियल जहाजों की आवाजाही फिलहाल सामान्य स्तर से नीचे बनी हुई है. Read More

यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला ED Action BJP MLC: बीजेपी नेता धर्मेंद्र ने फर्जी छात्र दिखाकर स्कॉलरशिप के 29 करोड़ रुपये डकारे थे. ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. Read More

देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमेशा यह खतरा बना रहता था कि हम आज या कल दिवालिया हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई' श्रीलंका ए के खिलाफ विवाद से पहले भी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर अपना आक्रामक रवैया दिखा चुके हैं, जब उनका पाकिस्तानी गेंदबाज से टकराव हुआ था. Read More

मैदान पर हाथापाई के बाद बढ़ीं वैभव सूर्यवंशी की मुश्किलें, जानिए ICC के नियम और क्या हो सकता है फैसला श्रीलंका ए के खिलाफ हार के बाद मैदान पर हुए विवाद ने नई बहस छेड़ दी है. 15 साल के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी की हरकत पर अब संभावित कार्रवाई और बैन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. Read More

Kashi: काशी में बारिश के लिए हुआ अनोखा अनुष्ठान, इंद्रदेव जमकर बरसे, हुई घनघोर वर्षा Kashi Shehnai: वाराणसी में प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए अनोखा अनुष्ठान हुआ. यहां शहनाई वादक ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर शहनाई बजाई, इंद्रदेव भी कुछ घंटों बाद जमकर बरसे. Read More