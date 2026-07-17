एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 17 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Adhaar Card: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इस सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, पहचान के मिलेंगे अन्य विकल्प
Digi Yatra: केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए डिजी यात्रा के लिए आधार को गैर जरूरी बता दिया है. अब इसकी पहचान के लिए अन्य विकल्प दिए जाएंगे. Read More
LPG News: सिर्फ 214 रुपए करें खर्च, गैस सिलेंडर उठाने का झंझट होगा खत्म, फर्श पर नहीं पड़ेंगे निशान
LPG Cylinder Trolley: अगर आपको भी एलपीजी गैस सिलेंडर उठाने में दिक्कत होती है तो बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है, जिसकी मदद से आप बिना सिलेंडर उठाए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. Read More
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
स्काईरूट एयरोस्पेस के को फाउंडर और सीईओ पवन कुमार चंदाना ने कहा है कि कड़ी टेस्टिंग के बाद विक्रम-1 को उड़ान के लिए मंजूरी मिलना भारत के अंतरिक्ष सफर में एक अहम पड़ाव है. Read More
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
Ayatollah Ali Khamenei: दमकलकर्मियों ने आग को दरगाह के सेंट्रल कब्रिस्तान और उससे सटी गोहरशाद मस्जिद तक फैलने से रोक दिया. अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
Rohit Sharma: 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, शतकों के मामले में भी नंबर 1, विश्वकप में शानदार रिकॉर्ड वाले रोहित शर्मा क्या सच में अब नहीं खेलेंगे
रोहित शर्मा का वनडे विश्व कप (ICC Cricket World Cup) में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने विश्वकप में कुल 28 मैच खेले हैं और इन 28 मैचों में 1500 से अधिक रन बनाए हैं. Read More
IND vs ENG: किंग कोहली के बल्ले से लिखी जा सकती है नई कहानी, आज तोड़ सकते हैं ये रिकॉर्ड
भारत और इंग्लैंड बीच गुरुवार को 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा तीन मैचों का वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला. टीम इंडिया की नजर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. Read More
Ashadha Vinayak Chaturthi katha:आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत से एक राजा ने पाई असंभव कार्य पर विजय, पूजा में पढ़ें ये कथा
Ashadha Vinayak Chaturthi 2026:आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत धन, करियर और उन कार्यों पर विजय दिलाता है जिन पर कामयाबी पाना असंभव हो. यहां देखें इस व्रत की संपूर्ण कथा. Read More
Cryptocurrency: RBI और SEBI मिलकर रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो? सरकार का आया बयान, क्या कहा?
Cryptocurrency: सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि वित्त मंत्रालय ने SEBI और RBI को क्रिप्टो करेंसी के लिए मंजूरी दे दी है. अब खुद सरकार की तरफ से इस पर बयान आ गया है. Read More