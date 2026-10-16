एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

हाईवे पर गड्ढा 3 दिन में होगा ठीक, कमी पर तुरंत कटेगा चालान, NHAI के कड़े निर्देश NHAI ने हाईवे पर गड्ढे, खराब सड़कों को लेकर डेवलपर्स को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि कोई भी कमी दिखी तो तुरंत प्रभाव से चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए डेवलपर्स को 3 महीने का समय दिया है. Read More

बैंक में कोई कर्मचारी कर रहा है बदसलूकी तो कहां करें शिकायत? जानें RBI के नियम सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बैंक कर्मी बुजुर्ग ग्राहक के साथ बदसलूकी कर रहा है. ऐसे समय में ग्राहकों को क्या करना चाहिए और कहां शिकायत करना चाहिए, आइये बताते हैं. Read More

कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...' राहुल गांधी ने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, डरना नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा. Read More

सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, घटना के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद, कोर्ट ने इस्लामिक कानून के तहत ताजीर के प्रावधानों के अंतर्गत मृत्युदंड दिया. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

बेंगलुरु में कैसा है टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड? WI के खिलाफ होगा करो या मरो का मैच बेंगलुरु में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड कैसा है? वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी मुकाबले में भारत की नजर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने पर होगी. Read More

सबसे ज्यादा वाइड और नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज, अर्शदीप सिंह टॉप पर; देखें लिस्ट टी20 इंटरनेशनल में वाइड और नो बॉल देने वाले गेंदबाजों की सूची में अर्शदीप सिंह सबसे आगे हैं. उनके नाम 150 अतिरिक्त गेंदें दर्ज हैं, जिनमें 132 वाइड और 18 नो बॉल शामिल हैं. Read More

आज का मीन राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस में बदलाव से गति, ट्रांसफर की गुड न्यूज व शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज का मीन राशिफल 16 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, बिजनेस में बदलाव से गति, ट्रांसफर की गुड न्यूज, स्वतंत्र निर्णयों से बड़ा लाभ! पढ़ें मां कात्यायनी का उपाय. Read More