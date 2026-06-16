एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 16 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
LPG News: अब सिलेंडर बेचा, ट्रांसफर किया या किसी को दिया तो खैर नहीं, एलपीजी पर नई गाइडलाइंस जारी
LPG News: एलपीजी की कीमतों में कुछ दिन पहले ही बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद अब इसकी गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं. जिनको ध्यान में रखते हुए ही अब एलपीजी की बुकिंग करना होगी. Read More
Train Ticket: प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद यात्री पर लगा 500 रुपए का फाइन, TTE ने बताई जुर्माने की वजह
Platform Ticket Fine:प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बावजूद एक यात्री पर रेलवे ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया. इस घटना के बाद लोगों में सवाल उठे कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता और नियम आखिर क्या हैं? Read More
आसमान को चीरकर पाकिस्तान में भारत मचाएगा तबाही! स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
इस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सभी सब-सिस्टम डीआरडीओ की अलग लेबोरेटरी और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित की गई हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम को बधाई दी. Read More
Explained: नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! अमेरिका ने नाता तोड़ा तो कैसे बिखर जाएगा इजरायल?
US Iran Peace Talks: इजरायल आज भी एक बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन अमेरिका उसके लिए उतना ही जरूरी है जितना एक किले के लिए उसकी नींव. अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, तो इजरायल की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
इंतजार खत्म! आ गई 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा की वापसी की तारीख, इस लीग में लेंगे हिस्सा
Neeraj Chopra Return: भारत के 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा की वापसी को लेकर बताया गया कि वह दोहा डायमंड लीग के जरिए करीब एक साल बाद वापसी करेंगे. Read More
IND W Vs PAK W 2026: 'जब आप युवा दीप्ति और अब की अनुभवी दीप्ति पर गौर करते हैं तो...', दीप्ति शर्मा का ये बयान वायरल
अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ, महिला टी20 विश्व कप के मैच में भारत की आसान जीत में, अहम भूमिका निभाने के बाद कहा कि उन्हें आईसीसी के टूर्नामेंट और दबाव में खेलने में आनंद आता है. Read More
Ashadha Month 2026: आषाढ़ माह कब शुरू होगा ? इस महीने लगेंगे चातुर्समास, जान लें नियम, व्रत-त्योहार
Ashadha Month 2026: आषाढ़ माह 30 जून से 29 जुलाई तक रहेगा. ये साधना और संयम का समय माना जाता है. धार्मिक और प्राकृति दृष्टि से इसका खास महत्व है. जान लें नियम, महत्व और इसके त्योहार. Read More
Mukesh Ambani News: एक बार में ही कर दिए करोड़ों दान, केदारनाथ-बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी, जानें कितनी रकम की डोनेट
Mukesh Ambani at Kedarnath Badrinath: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने हाल ही में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए. इस दौरान की उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. Read More