एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

PM मोदी ने 7 शक्तियों को क्यों कहा 'सप्तधारा'? सनातन परंपरा में छिपा है इस शब्द का गहरा अर्थ PM Modi Sapt Dhara: पीएम मोदी ने लाल किले से 7 शक्तियों को 'सप्तधारा' क्यों कहा? जानें भारतीय धर्म-दर्शन में सात अंक और इस शब्द का अर्थ. Read More

20 रुपये से भी कम में मिलती है ट्रेन की टिकट, जानें सबसे सस्ता किराया Indian Railways: भारतीय रेलवे में यात्रियों के बजट के अनुसार अलग-अलग ट्रेनों और क्लास का किराया तय है. आइए जानते हैं रेलवे में सबसे सस्ती टिकट कितने रुपये की मिलती है और किन ट्रेनों में. Read More

'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'जब लोग घर में पिता को ढूंढते हैं, और वह नहीं मिलते, तो उन्हें घर पर मां से पूछना चाहिए कि पिता कौन हैं.' Read More

US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर! US-Iran War: हडसन इंस्टिट्यूट में पूर्व नेवी सबमरीनर और डिफेंस एनालिस्ट ब्रायन क्लार्क ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र से US एयरक्राफ्ट कैरियर की गैरमौजूदगी चीन को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देती है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अब उन्हें एक बड़े नाम का समर्थन मिला है.आइए जानते हैं क्या कहा... Read More

IPL टीमों का देशप्रेम, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यूं जताया गर्व India 80th Independence Day: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में तिरंगे के रंग में जश्न का माहौल है और क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा. IPL टीमों ने भी गर्व जताया. Read More

Weekly Love Horoscope 16-22 August 2026: मिथुन वाले होंगे लव टेस्ट में पास, कुंभ सहित 3 राशि वालों की होगी परीक्षा ? Weekly Horoscope (16 to 22 August 2026): क्या चमकेगा आपका भाग्य या लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां? जानिए मेष से मीन राशि का सटीक साप्ताहिक राशिफल, शुभ अंक, रंग और ग्रहों के दोष दूर करने के अचूक उपाय. Read More