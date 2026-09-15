एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

LPG e-KYC की आखिरी तारीख आज, क्या बंद हो जाएगा आपका गैस कनेक्शन? LPG e-KYC की आखिरी तारीख आज यानी 14 सितबर है. यदि अब तक भी आपने केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो क्या आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा? आइये जानते है कनेक्शन कटेगा या नहीं. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 14 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

'मोदी के भारत की मजबूत "कन्वेनिंग पावर", ब्रिक्स समिट की सफलता पर बोले जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि यह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के भारत का कमाल है. इसकी सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है. Read More

इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई? इस बैठक में भारत, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव; जानें डिटेल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar और Sony LIV पर नहीं बल्कि एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर होगी. Read More

भारत के पास एशिया कप की 17 ट्रॉफी, पाकिस्तान बहुत पीछे; देखें पूरी लिस्ट भारत पुरुष और महिला दोनों एशिया कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम है. दोनों के रिकॉर्ड जोड़ने पर भारत के नाम कुल 17 ट्रॉफी हैं. तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान इस लिस्ट में कहा है. Read More

कलह और आर्थिक तंगी से चाहिए मुक्ति? साल में एक बार घर में कराएं यह एक विशेष पाठ साल में एक बार सुंदरकांड या राम कथा का पाठ कराएं. नियमित हनुमान चालीसा पढ़ें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं. नमक के पानी से पोछा लगाने से घर की नकारात्मकता और क्लेश दूर होते हैं. Read More