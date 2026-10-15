एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

CEO से भी अमीर निकला सफाईकर्मी, 7 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा सोशल मीडिया पर एक कंपनी के CEO ने पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनसे भी ज्यादा अमीर उनकी कंपनी का सफाईकर्मी है. महज 63 साल की उम्र में उसने करीब 7 करोड़ रुपये की संपत्ति बना ली है. Read More

पासपोर्ट रैंकिंग 2026: UAE टॉप पर, जानिए भारत और पड़ोसी देश किस नंबर पर साल 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग आ गई है, जिसमें UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बनकर उभरा है. तो वहीं भारत ने 70वां स्थान हासिल किया है. यहां देखें टॉप किन देशों का है लिस्ट में नाम. Read More

'देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो', दीपके के साथ दिल्ली एयरपोर्ट बदसलूकी, बताया-CIA एजेंट अभिजीत दीपके के दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक शख्स ने उन्हें सीआईए बताया और कहा देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो. दीपके शांत रहते हुए मुस्कुराकर अंगूठा दिखाते हुए आगे बढ़ गए. Read More

ट्रंप को हराने के लिए प्लान बना रहा ईरान, अभी होर्मुज पर किसका कंट्रोल? दुनियाभर में तेल के दामों को बढ़ाए रखने और अमेरिका चुनावों को प्रभावित करने को लेकर ईरान नए सिरे से प्लान बना रहा है. तेहरान लगातार होर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

संधि पूजा में 108 कमल क्यों चढ़ाते हैं? जानें इसका धार्मिक रहस्य 108 lotus in Durga Puja: दुर्गा पूजा के दौरान संधि पूजा में ठीक 108 कमल के फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? जानिए प्रभु श्री राम के अकाल बोधन और अंक 108 से जुड़ा पौराणिक व आध्यात्मिक रहस्य. Read More