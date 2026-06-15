एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का Middle East Conflict: इजरायली सेना ने पुष्टी की है कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर सटीक हमले किए हैं. इन इलाकों को सामूहिक रूप से दहिया कहा जाता है. यह राजधानी दक्षिण में मौजूद हैं. Read More

PF अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो क्या होगा? जानें परिवार को कैसे मिलेगा पैसा PF Nominee: EPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी है? अगर सदस्य ने नॉमिनेशन नहीं किया है तो परिवार को PF का पैसा कैसे मिलेगा? जानें नियम और पूरा प्रोसेस. Read More

एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब Air India Crash: रिपोर्ट में आया कि ईंधन बाधित होने के 4-5 सेकंड के भीतर RAT ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिकी टीम ने बोइंग-787 पर परीक्षण किया तो पाया कि यह काम करने में करीब 18 सेकंड लगाता है. Read More

सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स Middle East Conflict: क्रू मेंबर्स ने कहा है कि भारतीय नाविकों वाले जहाजों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है. वायरल वीडियो में यह लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, वे इस इलाके में फंसे हुए हैं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

भारत को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा इस इवेंट से बाहर; पिछले सीजन लिखा था नया इतिहास Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा को लेकर फैंस के लिए दुखभरी खबर सामने आई. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर को मैदान पर देखने के लिए फैंस को और लंबा इंतजार करना होगा. Read More

Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है? FIFA World Cup 2026: एशिया में सिर्फ 8.5 सीटों के लिए संघर्ष चल रहा है. 2030 में शायद भारत का नंबर आए, लेकिन तब तक एक देश जो कभी नंगे पैर शेर की तरह लड़ता था, अब अपने बूट्स के फीते बांध रहा है. Read More

Kanya Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक Kanya Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कन्या राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल. Read More