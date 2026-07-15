एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Gas Connection: भारत गैस लेकर आया Mini सर्विस, अब स्टुडेंट्स या माइग्रेंट्स को नहीं होगी कोई परेशानी Mini Connection: भारत पेट्रोलियम अब मिनी गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे रहा है. ये कनेक्शन स्टुडेंट्स और माइग्रेंट्स को दिया जाएगा. Read More

Vishwas Scheme 2026: PF का पैसा जमा करने में हुई देरी? आ गई तगड़ी राहत वाली योजना, जानिए क्या है 'विश्वास स्कीम' EPFO Vishwas Scheme: ईपीएफओ अपने कर्मचारियों की सुविधा और पीएफ से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए नई स्कीम लेकर आया है. जिसके जरिए PF से जुड़े विवादों को सुलझाने में फायदा मिलेगा. Read More

पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच आलाकमान की बड़ी बैठक, राहुल गांधी का सीधा मैसेज - 'किसी भी सूरत में...' बैठक में पंजाब कांग्रेस में बढ़ती नाराजगी और हालिया घटनाक्रम की समीक्षा की गई. राज्य में लिए गए कुछ फैसलों की समीक्षा भी की जा सकती है, ताकि असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जा सके. Read More

ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद उन नेताओं में से थे, जो इजरायल के वजूद से नफरत करते थे फिर भी मोसाद ने उन्हें अपनी जाल में फंसाया. ईरान का दावा है कि अहमदीनेजाद अभी IRGC के कब्जे में है. Read More

Digger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा? Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म ये काफी दमदार है, जिसमें एक्टर नए अवतार में नजर आ रहे हैं. देखिए ट्रेलर. Read More

Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

France vs Spain Highlights: फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से रौंदा, जानिए किसने क्या कहा स्पेन ने मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल में मिकेल ओयारजाबाल और पेड्रो पोरो के गोल के दम पर फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दी. Read More

IND VS ENG: आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए विराट कोहली वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं. इस मुकाबले में विराट के सामने सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ने का शानदार मौका होगा. Read More

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में क्या गृहस्थ वाले भी घटस्थापना कर सकते हैं ? क्या है नियम Ashadha Gupt Navratri 2026 Ghatsthapana: गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधकों के लिए बहुत खास है लेकिन क्या इस नवरात्रि में गृहस्थ वाले भी घटस्थापना कर सकते हैं,शास्त्रों में क्या है नियम Read More